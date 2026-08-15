۲۱ هزار و ۱۱ واحد مسکونی و تجاری در جنگ رمضان در اصفهان خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسماعیلی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به ضوابط و آییننامههای جاری در حوزه بازسازی واحدهای آسیبدیده، اظهار کرد: چند روز پس از آغاز جنگ، به دستور استاندار اصفهان ستاد پشتیبان جنگ استان با ۱۵ کمیته تشکیل شد و روند ارزیابی خسارات از همان زمان آغاز شد.
وی با اشاره به نخستین مصوبه هیئت دولت در زمینه بازسازی، افزود: در این مصوبه، تقسیم کار مشخصی میان دستگاهها انجام شد؛ بهگونهای که بازسازی در کلانشهرها، از جمله شهر اصفهان، به شهرداری اصفهان واگذار شد، شهرهای دیگر به بنیاد مسکن، واحدهای صنعتی و تولیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و زیرساختهای دولتی و عمومی نیز به دستگاههای اجرایی مربوطه سپرده شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان ادامه داد: در مرحله اسکان اضطراری، سقف یکماهه برای استفاده از هتلها، مهمانسراها و امکانات دولتی پیشبینی شد و این موضوع در کلانشهر اصفهان و شهرستانهای استان بهخوبی اجرا شد. همچنین برای اسکان موقت واحدهایی که تعمیر یا احداث آنها زمانبر بود، با همکاری بانک مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی، تسهیلات مسکن در نظر گرفته شد.
اسماعیلی با بیان اینکه برای واحدهای روستایی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و برای سایر شهرهای استان تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، گفت: در ۲۰ شهرستان استان که خسارت داشتیم، ۲۴۹ واحد مسکونی به این شیوه برای مردم تأمین شد و بخشی از این روند نیز در شهر اصفهان توسط شهرداری انجام شده است.
وی با اشاره به مراحل بازسازی پس از اسکان، تصریح کرد: در مصوبه دولت، بازسازی به پنج دسته تقسیم شده است؛ واحدهای احداثی که بهطور کامل تخریب شدهاند، تعمیرات نوع یک و دو و سه، و نیز خسارتهای جزئی. در این چارچوب، برای واحدهای احداثی مسکونی، هزینه هر مترمربع زیربنا ۲۵ میلیون تومان و برای واحدهای تجاری ۱۸ میلیون تومان در سه فاز پرداخت میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان اضافه کرد: در بخش تعمیرات نیز برای واحدهای مسکونی تا ۱۲ میلیون تومان و برای واحدهای تجاری تا ۹ میلیون تومان بر اساس نظر کارشناسی پرداخت انجام میشود. همچنین خسارت اسباب و اثاثیه منزل نیز تا سقف ۲ میلیارد تومان شامل یک میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه و یک میلیارد تومان بلاعوض تعیین تکلیف شده و در حال پرداخت است.
اسماعیلی با بیان اینکه در سطح استان ۲۱ هزار و ۱۱ واحد مسکونی و تجاری خسارت دیدهاند، خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۲۰۶ واحد در شهر اصفهان و ۷ هزار و ۸۰۵ واحد در شهرستانهای استان آسیب دیدهاند. وی افزود: در مجموع، ۷۹ واحد احداثی در استان بهطور کامل تخریب شده و مراحل صدور پروانه و آغاز عملیات بازسازی برای آنها طی شده است.
وی ادامه داد: در واحدهای احداثی، حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی ثبت شده، در تعمیرات نوع یک ۳۵ درصد، در تعمیرات نوع دو ۵۳ درصد و در خسارتهای جزئی نیز ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و تا این تاریخ همه خسارتها پرداخت شده است.
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