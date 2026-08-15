تشکیل ۸۳۵ پرونده در بازرسی از واحدهای صنفی نکا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا با اشاره به ضرورت تقویت نظارت و پاسخگویی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: سامانه «فواد» از موضوعات مهم و بهروز در حوزه نظارت و ارزیابی عملکرد است و گلایهها و شکایتهای مردم در این سامانه ثبت و مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه نقش مدیران در میدان و در میان مردم بسیار مهم و اثرگذار است، افزود: انتظار داریم مدیرانی که حضور کمتری در اجتماعات و برنامههای عمومی دارند، حضور میدانی خود را افزایش دهند؛ چرا که در این میدان کارگشایی، مردم انتظار دارند مدیران در کنار آنها حضور داشته باشند و برای رفع مشکلاتشان تلاش کنند.
فرماندار نکا با تأکید بر اینکه هیچ شأنی بالاتر از صیانت از جمهوری اسلامی ایران نیست، گفت: همه مدیران و مسئولان باید برای حفظ و تقویت نظام و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی با تمام توان تلاش کنند.
داودی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی و تضعیف اقتدار کشور تصریح کرد: امروز هیمنه پوشالی دشمن بیش از گذشته نمایان شده و دشمن از اقتدار ایران اسلامی هراس دارد؛ از این رو باید با هوشیاری، انسجام و حضور مسئولانه در میدان، اجازه ندهیم اهداف آنان محقق شود.
وی با اشاره به ۴۷ سالگی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی با تکیه بر فرهنگ مقاومت همچنان مقتدر و پابرجاست و امروز جریان مقاومت به یک جریان اثرگذار تبدیل شده که مردم و نیروهای مؤثر در جامعه پای آن ایستادهاند.
هفته دولت؛ فرصتی برای ارائه کارنامه مدیران
فرماندار نکا با اشاره به در پیش بودن هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه عملکرد دولتمردان است و قابل قبول نیست که رئیس یک اداره بدون پروژه، برنامه و عملکرد مشخص وارد این ایام شود.
داودی همچنین بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی در برابر تهدیدات احتمالی تأکید کرد و گفت: دشمن برای ایجاد التهاب و ناامنی برنامهریزی میکند و لازم است همه دستگاهها در حوزه خودحفاظتی و مسائل امنیتی، هوشیاری و آمادگی لازم را داشته باشند.
وی تأمین سوخت مورد نیاز خانوارها را از دیگر اولویتهای شهرستان برشمرد و افزود: تأمین سوخت به اندازه نیاز مصرف خانگی باید با جدیت دنبال شود و همه دستگاهها باید مسئولانه برای مدیریت شرایط و رفع مشکلات احتمالی چارهاندیشی کنند.
فرماندار نکا همچنین بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح بهصورت شبانهروزی در میدان حضور دارند و پشتیبانی از این نیروها باید همواره در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار داشته باشد.
داودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده در شهرستان اظهار کرد: در قالب بازرسیهای مشترک فرمانداری، جهاد کشاورزی، غله، صمت و شبکه بهداشت، ۱۲۰ مورد بازدید و بازرسی انجام شده که در نتیجه آن، ۸۳۵ پرونده تشکیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت نانواییهای شهرستان نکا افزود: در حال حاضر ۱۷۱ واحد نانوایی در شهرستان فعال هستند.
فرماندار نکا درباره حذف ارز ترجیحی نیز گفت: حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها با هدف کوتاه کردن دست دلالان، اقدام قابل قبولی بود، هرچند نوسانات بازار در مقاطعی روند نظارت و بازرسی را با چالش مواجه میکند.
داودی در ادامه به مشکلات واحدهای مرغداری در پی نوسانات و قطعی برق اشاره کرد و گفت: جوجهریزی نامطمئن در مرغداریها به دلیل نوسانات برق و قطعیهای احتمالی، موضوعی است که باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد تا از بروز خسارت به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
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