نخستین حمل مرکب کالا از گمرک پرویزخان انجام شد

حجتاله چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام نخستین حمل مرکب کالا در مسیر ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان خبر داد و اظهار کرد: این محموله با ترکیب حملونقل جادهای و ریلی از مبدأ گمرک پرویزخان به مقصد کشور ترکیه ارسال شده است.
مدیرکل گمرک پرویزخان افزود: این محموله شامل یک هزار تن قیر بود که پس از انجام تشریفات گمرکی در گمرک پرویزخان، از طریق کامیون به واگن منتقل و با استفاده از ظرفیت راهآهن کرمانشاه به مقصد ترکیه ارسال شد.
وی با اشاره به ادامه روند حمل این محموله گفت: سایر کالاهای موجود نیز طی روزهای آینده و با استفاده از همین شیوه حمل مرکب به مقصد ترکیه منتقل خواهند شد.
چاوشی استفاده از حملونقل ترکیبی را گامی مهم در توسعه ظرفیتهای ترانزیتی گمرک پرویزخان دانست و اظهار کرد: بهرهگیری همزمان از ظرفیت حملونقل جادهای و ریلی میتواند هزینههای جابهجایی کالا را کاهش داده و بهرهوری در فرآیند ترانزیت را افزایش دهد.
مدیرکل گمرک پرویزخان خاطرنشان کرد: توسعه حملونقل ریلی در کنار حمل جادهای میتواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیتهای ترانزیتی استان کرمانشاه را فراهم کرده و به تقویت جایگاه این گمرک در مبادلات منطقهای کمک کند.
وی با بیان اینکه گمرک پرویزخان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی کشور است، افزود: این گمرک به عنوان دومین مرز ترانزیتی کشور، نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیت کالا میان ایران و کشورهای منطقه دارد.
چاوشی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت حملونقل ترکیبی، علاوه بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، میتواند موجب تسهیل جابهجایی کالا و تقویت روند ترانزیت خارجی از مرز پرویزخان شود.
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