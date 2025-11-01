به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا ضمن تشریح وضعیت ترافیک در تهران و مسیرهای برونشهری اظهار داشت که با بازگشایی مدارس و افزایش سرویسهای دانشآموزی، خیابانهای اصلی پایتخت با ترافیک نیمهسنگین مواجه شدهاند.
وی افزود: ورودیهای استان تهران از جمله آزادراههای کرج تهران، ساوه تهران، پردیس تهران و قم تهران نیز در ساعات ابتدایی روز با حجم بالای خودروها روبهرو هستند.
وی همچنین با اشاره به تجربه ترافیک در محورهای شمال کشور گفت: شنبهها، بهویژه در ساعات بعد از ظهر، شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس از مرزنآباد به سمت تهران هستیم و برای تسهیل عبور و مرور، پلیس ناچار به یکطرفه کردن مسیر میشود.
محبی از رانندگان خواست تا قوانین راهنمایی و رانندگی را بهصورت دقیق رعایت کرده و هنگام انتقال دانشآموزان در نزدیکی مدارس خودرو را در محل ایمن متوقف کنند تا نظم عبور و مرور حفظ شود.
سرهنگ محبی درباره اختلالات تایمر چراغهای راهنمایی توضیح داد: این مسئله ناشی از تنظیمات دستی و اختلاف حجم ترافیک در طرفین چهارراههاست و در دنیا نیز کنترل کامل و دائمی وضعیت ترافیک با نیروی انسانی غیرممکن است.
وی تأکید کرد: پلیس در مسیر گذار به هوشمندسازی سیستم ترافیکی قدم برداشته و در آینده نزدیک، بخش عمدهای از کنترل و حتی اعمال قانون از طریق سامانههای هوشمند انجام خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در رادیو گفتگو خاطرنشان کرد: حل معضل ترافیک صرفاً وظیفه پلیس نیست؛ زیرا تا زمان اصلاح زیرساختهای شهری، از جمله ساماندهی معابر تجاری و توقفهای ناگزیر شهروندان مقابل مغازهها، نمیتوان انتظار روانسازی جریان ترافیک را داشت.
وی همچنین گفت: جادههای کشور، بهویژه مسیرهای شمالی، ظرفیت پاسخگویی به حجم بالای خودروها را ندارند و پلیس ناچار است با اجرای محدودیتهای مقطعی مانند یکطرفه کردن مسیرها، جریان تردد را مدیریت کند.
سرهنگ محبی از تلاشهای شبانهروزی مأموران پلیس برای حفظ نظم و ایمنی جادهها یاد کرد و تأکید کرد: تا زمانی که استانداردسازی در زیرساختها محقق نشود، پلیس بهتنهایی قادر به روانسازی کامل ترافیک نخواهد بود؛ اما با توسعه هوشمندسازی، این هدف دور از دسترس نخواهد بود.
نظر شما