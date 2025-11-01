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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

قربانپور: ششمین نشست «کوچه‌باغ شعر» در حوزه هنری بیجار برگزار می‌شود

قربانپور: ششمین نشست «کوچه‌باغ شعر» در حوزه هنری بیجار برگزار می‌شود

بیجار – رئیس حوزه هنری شهرستان بیجار از برگزاری ششمین جلسه «کوچه‌باغ شعر» با محور نقد و بررسی آرایه‌ها و مکاتب ادبی در سالن شهید آوینی بیجار خبر داد.

ناصر قربانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نشست تخصصی شعر با عنوان «کوچه‌باغ شعر» از ابتدای امسال در حوزه هنری بیجار آغاز شده و این ششمین جلسه از سلسله نشست‌های ادبی با هدف تقویت جریان نقد تخصصی شعر در شهرستان است.

وی افزود: در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید و شاعران شاخص شهرستان برگزار خواهد شد، از حضور میهمانانی همچون علی‌اصغر فریدونی، شاهرخ پاکزاد و خلیل قمری بهره‌مند خواهیم بود و مباحث مربوط به آرایه‌های ادبی و مکاتب مطرح شعر معاصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس حوزه هنری بیجار با بیان اینکه این جلسات زیر نظر استاد علی احسان فریدونی برگزار می‌شود، گفت: ایجاد فرصت گفتگوهای تخصصی میان شاعران و فعالان ادبی بیجار، موجب رشد کیفی آثار ادبی و تقویت جریان تولید محتوا در حوزه شعر خواهد شد.

قربانپور اعلام کرد: ششمین جلسه «کوچه‌باغ شعر» روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ساعت ۱۶ در سالن شهید آوینی حوزه هنری برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۷۳۸۲۳۳۷۹۰ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6641048

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