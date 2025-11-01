بیش از نیمی از جمعیت کرمانشاه زیر پوشش بیمه سلامت

مجید محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته بیمه سلامت اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک‌میلیون و ۱۲۴ هزار نفر معادل ۵۶ درصد از جمعیت استان کرمانشاه در چهار صندوق بیمه سلامت تحت پوشش این سازمان هستند.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خدمات بیمه سلامت در استان افزود: در مجموع با یک‌هزار و ۳۱۰ مرکز درمانی شامل بیمارستان‌ها، مطب‌ها، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و رادیولوژی قرارداد همکاری داریم و روزانه هزاران نفر از بیمه‌شدگان از خدمات درمانی و دارویی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در سطح کشور بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و در استان کرمانشاه نیز بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از خدمات درمانی این سازمان استفاده می‌کنند.

محمودی با اشاره به سیاست‌های حمایتی بیمه سلامت تصریح کرد: در صندوق بیمه روستاییان و عشایر، بیمه‌شدگان به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار می‌گیرند و در صندوق بیمه همگانی نیز پنج دهک پایین جامعه به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند؛ همچنین سه دهک نخست هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی، هیچ هزینه‌ای بابت درمان پرداخت نمی‌کنند.

وی در ادامه از راه‌اندازی سامانه خدمات شهروندی بیمه سلامت به نشانی bimehsalamatiranian.ir خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه نسبت به صدور یا تمدید دفترچه بیمه خود اقدام کرده و به سوابق درمانی و اطلاعات بیمه‌ای‌شان دسترسی داشته باشند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مردم می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۶۶۶ تماس گرفته و پرسش‌ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران در میان بگذارند.