مجید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از وضعیت پوشش بیمهای در استان گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۳۱۴ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و نکته قابل توجه این است که ۸۴۵ هزار نفر از این جمعیت، بدون پرداخت حق بیمه از خدمات رایگان بهرهمند میشوند. وی افزود این آمار بیانگر گستره حمایتی بیمه سلامت و نقش مؤثر آن در کاهش هزینههای درمانی خانوارهای کرمانشاهی است.
محمودی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از افراد تحت پوشش رایگان را روستاییان، عشایر و بیمهشدگان طرح سلامت همگانی تشکیل میدهند، تأکید کرد این گروهها بدون پرداخت هرگونه هزینه بیمهای، خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت میکنند. به گفته او، بهرهمندی این اقشار از خدمات رایگان، بخشی از سیاستهای کلان در راستای افزایش عدالت اجتماعی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه سپس با تشریح ساختار بیمهای استان اظهار داشت: بیمه سلامت در کرمانشاه از طریق چهار صندوق اصلی خدمات خود را ارائه میدهد؛ صندوق کارکنان دولت، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق بیمه سلامت همگانی و صندوق سایر اقشار که شامل خانواده معظم شهدا و ایثارگران، طلاب، روحانیون و گروههای خاص دیگر میشود. او گفت تنوع این صندوقها باعث شده پوشش بیمهای برای گروههای مختلف جامعه بهصورت جامع، هدفمند و متناسب با شرایط هر قشر انجام گیرد.
محمودی همچنین گستردگی چتر حمایتی بیمه سلامت را عامل مهمی در کاهش دغدغههای درمانی مردم استان دانست و بیان کرد: ارائه خدمات رایگان به این حجم از بیمهشدگان، نقش زیادی در کاهش هزینههای درمانی، جلوگیری از تحمیل بار مالی سنگین به خانوادهها و تقویت امنیت اجتماعی دارد. وی ادامه داد که ادارهکل بیمه سلامت کرمانشاه با جدیت، به دنبال توسعه خدمات، ارتقای کیفیت ارائه پوشش بیمهای و تسهیل فرآیندهای اجرایی برای مردم است تا هیچ فردی به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات درمانی محروم نماند.
مدیرکل بیمه سلامت استان در پایان تأکید کرد: سیاست این مجموعه، حرکت در مسیر عدالت سلامت و فراهمسازی امکان دسترسی برابر همه اقشار جامعه به خدمات درمانی است و تلاش میشود با اجرای برنامههای حمایتی گستردهتر، سطح رضایتمندی مردم از خدمات بیمهای افزایش یابد.
