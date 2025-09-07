۵۶ درصد جمعیت کرمانشاه تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مجید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارند که این آمار در استان کرمانشاه به یک میلیون و ۱۲۶ هزار نفر معادل ۵۶ درصد جمعیت استان می‌رسد.

وی افزود: افرادی که فاقد هرگونه بیمه درمانی پایه هستند می‌توانند از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت به صورت غیرحضوری، دفاتر پیشخوان طرف قرارداد و یا ادارات بیمه سلامت در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه نسبت به ثبت‌نام و دریافت پوشش بیمه‌ای اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه با اشاره به فعالیت پنج صندوق بیمه‌ای شامل کارکنان دولت، سایر اقشار، روستاییان و عشایر، بیمه همگانی ایرانیان و بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: پرداخت حق بیمه در این صندوق‌ها متناسب با شرایط هر گروه تعریف شده است. به عنوان مثال در صندوق روستاییان و عشایر همه سهم آورده توسط دولت پرداخت می‌شود و بیمه‌شدگان هیچ هزینه‌ای متقبل نمی‌شوند.

وی ادامه داد: در بیمه همگانی ایرانیان نیز پنج دهک اول درآمدی جامعه به صورت رایگان بیمه سلامت دریافت می‌کنند و هم‌اکنون ۸۴۱ هزار نفر از جمعیت استان در این بخش تحت پوشش رایگان قرار دارند.

محمودی درباره خدمات دندانپزشکی نیز گفت: هزینه‌های درمانی مربوط به ۱۸ کد خدمت دندانپزشکی توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود که بخشی از دغدغه‌های مردم در این حوزه را کاهش داده است.

مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه همچنین با اشاره به صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج که از سال ۱۴۰۱ فعال شده است، اظهار داشت: تاکنون ۴۹ هزار و ۳۹۲ بیمار خاص در استان نشان‌دار و تحت پوشش این صندوق قرار گرفته‌اند و از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۱۸۹ میلیارد تومان برای حمایت از این بیماران در استان هزینه شده است.

وی افزود: این صندوق حمایتی با پوشش ۱۰۷ نوع بیماری تشکیل شده است و بیماران پس از ارائه مدارک و نشاندار شدن، خدماتی فراتر از خدمات مصوب دریافت خواهند کرد.

به گفته محمودی، در مراجعه بیماران خاص به مراکز درمانی دولتی بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی پرداخت می‌شود و حتی در صورت پرداخت هزینه توسط بیمار، پس از ارائه مدارک به سازمان بیمه‌گر و بررسی در کمیته تخصصی و کارگروه استانی بیماران خاص و صعب‌العلاج، مبالغ طبق قوانین عودت داده خواهد شد.