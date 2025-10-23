به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن نهم آبانماه و آغاز هفته بیمه سلامت، نشست هماهنگی برنامههای این هفته عصر پنجشنبه به میزبانی ادارهکل بیمه سلامت استان کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مجید محمودی، مدیرکل بیمه سلامت استان، بهرامیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان استانداری، سازمان نظام پزشکی، صدا و سیما و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد، بر ضرورت همکاری همه نهادها برای تبیین خدمات و وظایف بیمه سلامت تأکید شد.
در ابتدای جلسه، محمودی گزارشی از عملکرد و گستره خدمات بیمه سلامت ارائه کرد و گفت: بیمه سلامت در سطح کشور حدود ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و در استان کرمانشاه نیز از جمعیت حدود دو میلیون نفری، بیش از یکمیلیون و سیصد هزار نفر از خدمات این بیمه بهرهمند هستند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، میزان بهرهمندی خدمات بیمه سلامت در استان به ازای جمعیت تحت پوشش ۳.۷ درصد بوده و تلاش شده است خدمات با عدالت و گستردگی بیشتری در سراسر استان توزیع شود.
مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به ساختار بیمهای کشور گفت: در حال حاضر چهار صندوق بیمهای فعال در کشور وجود دارد که شامل کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، سایر اقشار و بیمه همگانی سلامت میشود. وی ادامه داد: پنج دهک اول جامعه بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و دهکهای ۶ تا ۱۰ نیز با پرداخت سهمی از حق بیمه میتوانند از خدمات بهرهمند شوند.
محمودی همچنین به فعالیت صندوق ویژه حمایتی بیماران خاص و صعبالعلاج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۷ بیماری خاص از جمله انواع سرطانها، بیماریهای خونی، هموفیلی، تالاسمی، پیوند اعضا و بیماریهای مادرزادی در این صندوق تحت پوشش هستند و با تأیید مدارک بیماران، سقف تعهدات بیمهای افزایش مییابد و خدمات ویژهتری ارائه میشود.
در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت آگاهسازی مردم از حقوق بیمهای خود و اطلاعرسانی درباره خدمات قابل دریافت تأکید شد. همچنین از شهروندان خواسته شد در مراجعه به پزشکان، درخواست نسخه الکترونیکی داشته باشند تا در فرآیند دریافت خدمات بیمهای با مشکلی مواجه نشوند.
در ادامه، سامانه تلفنی ۱۶۶۶ به عنوان پل ارتباطی مستقیم بیمهشدگان با بیمه سلامت معرفی شد؛ سامانهای که به صورت شبانهروزی پاسخگوی پرسشها، شکایات و درخواستهای مردمی است.
در پایان این نشست، مدیرکل بیمه سلامت استان از همه شهروندانی که هنوز فاقد بیمه هستند خواست هرچه سریعتر برای تحت پوشش قرار گرفتن اقدام کنند تا در صورت بروز بیماری یا هزینههای درمانی سنگین دچار مشکل نشوند.
اعضای جلسه همچنین مصوب کردند در طول هفته بیمه سلامت و در طول سال، با همکاری همه دستگاههای اجرایی و رسانهها، خدمات و مزایای بیمه سلامت بیش از پیش برای مردم تبیین شود تا اقشار مختلف جامعه بتوانند از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت بهرهمند شوند.
