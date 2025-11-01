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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

عامل تیراندازی به اماکن خصوصی در الیگودرز دستگیر شد

عامل تیراندازی به اماکن خصوصی در الیگودرز دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی الیگودرز از دستگیری عامل تیراندازی به سمت اماکن خصوصی در عملیات ضربتی پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت اماکن خصوصی، بلافاصله مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان به محل مربوطه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی عامل تیراندازی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه کلت کمری به همراه خشاب و چهار عدد فشنگ مربوطه کشف شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6641100

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