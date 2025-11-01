عامل تیراندازی به اماکن خصوصی در الیگودرز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت اماکن خصوصی، بلافاصله مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان به محل مربوطه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی عامل تیراندازی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه کلت کمری به همراه خشاب و چهار عدد فشنگ مربوطه کشف شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.