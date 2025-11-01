وزیر بهداشت به مجلس فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، میزبان وزیر بهداشت خواهند بود تا به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد.

بر اساس این گزارش، این سوالات از سوی مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران (۱ فقره)، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان (۱ فقره)، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین (۱ فقره)، یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس (۱ فقره)، حسنعلی اخلاقی نماینده مردم مشهد (۲ فقره)، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد (۲ فقره)، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس (۲ فقره)، بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر (۱ فقره)، محمود طاهری نماینده مردم شبستر (۱ فقره)، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان (۱ فقره)، هاشمی نخل‌ابراهیمی نماینده مردم میناب (۱ فقره)، رستگار یوسفی نماینده مردم کرمانشاه (۱ فقره)، امیرحسین نظری نماینده مردم رامهرمز (۱ فقره)، علی بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری (۱ فقره)، علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان (۳ فقره)، بجارزهی نماینده مردم چابهار (۱ فقره)، بابک رضازاده نماینده مردم مشکین شهر (۷ فقره)، سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد (۵ فقره)، فرهاد طهماسبی نماینده مردم نی‌ریز (۲ فقره) و فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین (۲ فقره) مطرح خواهد شد.