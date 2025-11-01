به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز نوجوان و دانش‌آموز، جمعی از نوجوانان هنرمند باشگاه امید حوزه هنری تبریز با اجرای یک نقاشی دیواری در محله زندگی شهیدان دانش‌آموز «طاها بهروزی» و «علیسان جباری»، یاد و نام این دو شهید مظلوم را زنده نگه داشتند.

این اقدام خلاقانه و نمادین، برای نخستین‌بار در کشور به دست نوجوانان اجرا شد و جلوه‌ای از تعهد، خلاقیت و روحیه مقاومت نسل جدید ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

طاها بهروزی و علیسان جباری از دانش‌آموزان تبریزی بودند که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و در جنگ ۱۲ روزه، به شهادت رسیدند. شهادت این دو نوجوان معصوم بازتاب گسترده‌ای در سراسر کشور داشت و موجی از همدلی و اندوه را در میان مردم برانگیخت.

نقاشی دیواری یادبود این شهیدان، با هدف پاسداشت ایثار و مقاومت نوجوانان ایرانی و گرامیداشت مقام دانش‌آموزان شهید خلق شد؛ اثری که با دستان پرتوان نسل آینده، پیام وفاداری و امید را بر دیوارهای شهر تبریز نقش بست.