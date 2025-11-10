رضایی: تربیت نسل مسئول، هدف غایی تشکیلات پیشتازان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت رضایی روز دوشنبه در جلسه هماندیشی مربیان پیشتازان استان آذربایجان شرقی با اشاره به سابقه درخشان فعالیتهای تربیتی در کشور بر اهمیت حفظ هویت تشکیلاتی و اصالت پیشتازی تأکید کرد.
معاون فعالیتهای دانشآموزی سازمان دانشآموزی کشور ضمن یادآوری تاریخچه برگزاری دورههای تربیت مربی و مدرس از سالهای نخستین شکلگیری سازمان، گفت: از نخستین دورههای تربیت مربی در نیشابور، نوشهر، رامسر و بوشهر تا به امروز هدف اصلی ما تربیت دانش آموزانی متعهد، منظم و مسئول بوده است چرا که پیشتازان در هر شرایطی نماد انضباط، تلاش و روحیه خدمتگزاری بودهاند.
وی با اشاره به وقفههایی که بهدلیل شرایط کرونایی و برخی سیاستهای مدیریتی در مسیر فعالیتهای سازمان ایجاد شده بود اظهار کرد: با وجود تمام دشواریها، سازمان دانش آموزی و بهویژه مربیان پیشکسوت با تعصب تشکیلاتی خود اجازه ندادند چراغ فعالیتهای تربیتی خاموش شود و لذا امروز نیز خوشبختانه استان آذربایجان شرقی یکی از استانهای پیشرو در این عرصه است و فضای منظم و فعال این استان قابل تحسین است.
رضایی با بیان اینکه نظامنامه جدید درجات مربیان و مدرسین در حال نهایی شدن است، افزود: ظرف یک ماه آینده، این نظامنامه ابلاغ خواهد شد و بر اساس آن، مربیان و پیشکسوتان جایگاه تشکیلاتی خود را به رسمیت خواهند یافت چرا که هدف از این طرح ایجاد سلسله مراتب و ارتقای کیفیت آموزش است.
رضایی با اشاره به اهمیت «بهروز بودن» در عین حفظ اصالت تشکیلاتی تصریح کرد: بهروز بودن تنها به معنای استفاده از فناوری یا فضای مجازی نیست بلکه بهروز بودن یعنی توانایی ارتباط مؤثر با نسل جدید و خلق تجربههای تربیتی تازه بر پایه اصول ثابت پیشتازی در این راستا پیشتاز واقعی کسی است که با چادر، طناب، چوب و گره، بتواند مهارت و خلاقیت بیافریند.
وی با تأکید بر پیوند میان کار تربیتی و مهارت آموزی دانشآموزان یادآور شد: باید برنامههای تشکیلاتی را بهسمت کارآفرینی سوق دهیم چرا که ساخت وسایل ساده، گرهزنی، کار با چوب یا دستبند پاراکورد میتواند زمینهساز مهارت و درآمد برای دانشآموزان باشد.
رضایی همچنین با اشاره به تجربه حضور پیشتازان در برنامه دیدار اخیر با مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: در آن برنامه، حضور پرشور پیشتازان با لباس رسمی و نظم مثالزدنیشان مورد توجه قرار گرفت و این نشان داد که پیشتازان زنده، پویا و ولایت مدارند و میتوانند در میدان عمل، الگوی دیگر تشکلهای دانشآموزی باشند.
وی در پایان ضمن قدردانی از مربیان باسابقه و جوان استان گفت: پیشتازان باید ضمن حفظ روحیه همکاری و همافزایی، از تجربه پیشکسوتان بهره بگیرند و نسل جدید را با ارزشهای تشکیلاتی، روحیه داوطلبی و خدمت آشنا کنند چرا که سازمان دانشآموزی با اتکا به همین سرمایه انسانی، آیندهای روشن در مسیر تربیت نسلی مسئول و کارآمد پیشرو دارد.
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