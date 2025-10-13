علمدار: باید حال خوش کودکان را امروز بسازیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین «کودکان، حال خوش زندگی» عصر دوشنبه به مناسبت هفته ملی کودک، با شور و نشاط ویژه‌ای در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران تبریز برگزار شد.

زینب علمدار سرند، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی در این آیین بر اولویت دادن به شادی و سلامت کودکان به عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بایستی شادابی، امنیت، آموزش و سلامت روح و جسم کودکان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و برای تحقق آن سرمایه‌گذاری کنیم.

باور به تغییر و شکوفایی استعدادها

علمدار سرند در ادامه با اشاره به اهمیت باور به توانمندی‌ها، افزود: شرط اصلی هر تحولی، شکستن چارچوب‌های ذهنی و ایمان به امکان دگرگونی است. خداوند در نهاد هر انسانی توانایی‌های شگرفی به ودیعه نهاده و مأموریت کانون، شناسایی و شکوفاسازی این گنجینه نهفته در وجود کودکان است.

سه محور اصلی: تخیل، تفکر و خلاقیت

علمدار سرند، تخیل، اندیشه و آفرینندگی را سه رکن اساسی فعالیت‌های کانون برشمرد و تصریح کرد: ما از طریق اجرای برنامه‌های گوناگون فرهنگی و هنری و ترویج مطالعه، بستری فراهم می‌کنیم تا کودکان بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند.

وی در ادامه با اشاره به عدالت فرهنگی به عنوان یکی از اهداف کلیدی کانون، ادامه داد: برای تحقق این امر، حتی در دورافتاده‌ترین روستاها و مناطق عشایری نیز برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی انجام داده‌ایم.

همکاری گسترده نهادها و مشارکت ده‌هزار نفری

این مقام مسئول با تقدیر از همکاری نهادهای مختلف استان، گفت: در هفته ملی کودک، تعامل خوبی با استانداری، امام جمعه، مدیرکل امور اجتماعی، آموزش و پرورش و شهرداری‌ها داشتیم که نتیجه این همکاری‌ها، اجرای برنامه‌های شاد و فرهنگی برای حدود ده‌هزار دانش‌آموز و خانواده‌های آنان بود.

وی در پایان با خطاب مستقیم به کودکان گفت: شما زیباترین جلوه‌های زندگی ما هستید و با لبخندها و رویاهایتان، جهان را جاویدان و زیبا می‌سازید. امیدواریم همه دست به دست هم دهیم تا جهانی سرشار از مهر و عاری از خشونت برای شما فراهم آوریم.

گفتنی است، همزمان با هفته ملی کودک، سالن همایش‌های بین‌المللی خاوران تبریز میزبان جشنی پرشور و رنگارنگ بود که در آن کودکان با سرور و ترانه، مفهوم «حال خوش زندگی» را به نمایش گذاشتند. این مراسم به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آذربایجان شرقی سازماندهی و اجرا شد.