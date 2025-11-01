استاندار کرمان: سرمایه گذاران را وارد فرآیندهای پیچیده استعلامات نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: جهت‌گیری استان باید به سمتی باشد که در پاسخگویی به استعلامات جزو پنج استان برتر کشور قرار گیریم.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده از روند اجرای پنجره واحد واگذاری زمین برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی استان و میزان همکاری دستگاه‌ها و پاسخگویی به استعلامات افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، استان‌های صنعتی کشور بیشترین میانگین روز پاسخ‌گویی به استعلام‌ها را دارند که این موضوع ناشی از زمان‌بر بودن فرآیندهای مرتبط با بخش صنعت و معدن است.

طالبی، ابراز داشت: در مناطقی که با محدودیت‌های آب، برق و محیط زیست مواجه هستیم در سیاست‌گذاری‌ها به عنوان مناطقی که امکان سرمایه‌گذاری واحدهایی وجود ندارد، ذکر شود تا متقاضیان معطل نشوند.

وی با تاکید بر اینکه نباید سرمایه‌گذاران را وارد فرآیندهای پیچیده و خسته کننده کنیم، افزود: همه تلاش‌ها در استان کرمان باید به‌منظور تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات متمرکز شود و لازم است هدف‌گذاری مشخصی در این زمینه انجام گیرد تا زمان پاسخ به حداقل ممکن کاهش یابد.

استاندار کرمان به معاونت‌های اقتصادی و عمرانی استانداری تاکید کرد که در آمایش استان کرمان در واگذاری زمین و صدور مجوزها مشخص شود تا سرمایه‌گذار بداند در چه مناطقی می‌تواند چه نوع سرمایه‌گذاری داشته باشد.

استاندار کرمان با اشاره به پروژه G-NAF گفت: این طرح به نوعی زیرساخت تحول دیجیتال در کشور با کاربری‌ها و کاربردهای زیادی است که در تسریع خدمات عمومی نقش‌آفرینی دارد و به شفافیت اقتصادی استان و کشور نیز کمک می‌کند.

طالبی، بیان کرد: مدیریت بحران و مباحث آمایش سرزمین را از این طریق پروژه جی‌نف، بهتر می‌توانیم جلو ببریم.

وی یکی از دلایل رتبه پایین استان کرمان در اجرای پروژه جی‌نف را پراکندگی و سهم بالای جمعیت روستایی در استان کرمان برشمرد و گفت: از سویی بعضی کم‌کاری‌ها در شهرداری‌ها و دهیاری را داشتیم که از طریق اعتبارات به آنها برای اجرای طرح کمک می‌شود.



