حسینی: ۶۲ درصد جمعیت گلستان زیر پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیشگیری و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بیماری‌های شایع مانند فشار خون و برخی سرطان‌ها ریشه در سبک زندگی دارد و برای همین معاونت سلامت و پیشگیری در سازمان بیمه سلامت ایجاد شده است تا با همکاری نظام ارجاع و پزشک خانواده، این بیماری‌ها در مراحل ابتدایی شناسایی و کنترل شوند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان تحت پوشش نظام ارجاع و پزشک خانواده هستند. به ازای هر چهار هزار نفر یک پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت مستقر است و خدمات غربالگری، بهداشت و درمان اولیه را ارائه می‌دهد. طبق مصوبات هیئت وزیران، این طرح به تدریج در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و سپس در شهرهای بزرگ‌تر نیز اجرایی خواهد شد.

حسینی در ادامه گفت: هفته بیمه سلامت از سوم آبان آغاز می‌شود و در طول این هفته برنامه‌های متعددی با محوریت پیشگیری، ارتقای سلامت عمومی و عدالت در دسترسی به خدمات درمانی اجرا خواهد شد. شعار امسال هفته بیمه سلامت هزینه سلامت، رفاه ملی برای ایران سالم است.

وی با اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای استان گلستان بیان کرد: اکنون ۶۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند. بر اساس دهک‌بندی، افراد کم‌برخوردار و ساکنان مناطق روستایی برای بیمه شدن هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و هزینه‌های درمانی آن‌ها به‌طور کامل تحت پوشش دولت قرار دارد.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان افزود: در استان هزار و ۳۲۶ مرکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و امسال ۹۹ مرکز جدید نیز به شبکه خدمات اضافه شده است. عقد قراردادها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نظارت بر مراکز درمانی نیز از طریق سامانه‌های هوشمند صورت می‌گیرد. گلستان جزو سه استان پیشرو در اجرای نظارت الکترونیکی است.

وی همچنین با اشاره به حمایت ویژه از بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: با راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص، ۱۳۳ بیماری تحت پوشش قرار گرفته است و تا کنون هشت میلیارد تومان از محل خارج از ضوابط برای حمایت از این بیماران پرداخت شده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال آینده به ۱۸ میلیارد تومان برسد.

حسینی خاطرنشان کرد: ۴۹ هزار بیمار خاص در سامانه بیمه سلامت گلستان ثبت شده‌اند. همچنین با عقد قرارداد با ۳۰ مرکز توانبخشی بخش خصوصی، ۷۰ درصد هزینه خدمات توانبخشی معلولان توسط بیمه سلامت و بهزیستی پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: تمام فرآیندهای نسخه‌نویسی و ارائه خدمات در استان الکترونیکی شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی بیمه سلامت ایرانیان از وضعیت بیمه‌ای خود مطلع شوند.