به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز شنبه در حاشیه جلسه با مدیران این شرکت چینی گفت: امروز جلسه‌ای با جمعی از فعالان حوزه جمع‌آوری فلرهای نفتی از یک شرکت چینی داشتیم که یکی از شرکت‌های بسیار معتبر در این زمینه است.

استاندار خوزستان با اشاره به جزئیات این پروژه زیست‌محیطی افزود: قرار است ان‌شاءالله هشت حلقه از فلرهای نفتی در اطراف میدان نفتی اهواز به ظرفیت ۳۹ میلیون فوت مکعب، ظرف مدت حدود ۱۰ ماه جمع‌آوری شود.

موالی‌زاده این اقدام را گامی مهم در جهت کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در استان دانست و تصریح کرد: این کار با همکاری مناطق نفت‌خیز جنوب انجام خواهد شد و مجموعه اقدامات لازم برای کلید خوردن هرچه سریع‌تر این پروژه را دنبال خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح، گام مؤثری در مسیر کاستن از آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر اهواز برداشته شود.