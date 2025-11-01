به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی بعدازظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه قهاوند اظهار کرد: قهاوند از مناطق برخوردار و دارای پتانسیل ارزشمند در حوزه کشاورزی، انرژی و گردشگری است و توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی شود.

وی افزود: در بحث احداث نیروگاه‌های خورشیدی، قهاوند از مناطق پیشرو شهرستان محسوب می‌شود و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و شهرداری قهاوند اقدامات مؤثری در این زمینه در حال اجراست که ضمن تأمین برق پایدار، منبع درآمدی مستمر برای مجموعه‌های شهری و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.

فرماندار همدان همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، ارتقای سطح رفاه عمومی و پیگیری ویژه طرح دوبانده شدن مسیر همدان–قهاوند تأکید کرد و عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌کنم در بازه زمانی مشخص گزارش پیشرفت اقدامات خود را به فرمانداری همدان ارائه کنند.