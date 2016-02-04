به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک‌بخت بعدازظهر پنجشنبه در مسجد جامع قهاوند بابیان اینکه دل‌بستگی مردم و حمایت آن‌ها از انقلاب اسلامی هرسال بیشتر می‌شود، اظهار داشت: دنیا به این نتیجه رسیده که انقلاب اسلامی موردحمایت مردم ایران بوده و ماندنی است و نباید سربه‌سر آن گذاشت.

وی با اشاره به اینکه دنیا بر حق غنی‌سازی ایران پی برد و آن را به رسمیت شناخت، افزود: تحریم‌ها و قطع‌نامه‌های ظالمانه علیه ایران برداشته شد و حمایت شایسته مردم از دولت و نظام و حمایت کارساز مقام معظم رهبری از اهداف گروه مذاکره‌کننده، دنیا را به این نتیجه رساند که نمی‌توان با این کشور جنگید.

استاندار همدان بابیان اینکه کشور ایران محور تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در منطقه شده است، گفت: باید قدر این پیروزی‌ها و عایدات مذاکرات را بدانیم و کینه‌توزی نکنیم هرچند متأسفانه برخی دست آورد های دولت را کم‌رنگ می‌کنند ولی این در دل مردم تأثیرگذار نیست.

نیک‌بخت به اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان همدان اشاره داشت و گفت: ۳۲۴ میلیارد تومان اعتبار از اجرای طرح تحول نظام سلامت به استان همدان واردشده و ۲۲ هزار زایمان طبیعی رایگان انجام‌شده و ۳۶۶ هزار نفر از مزایای طرح تحول سلامت در استان همدان برخوردار شدند.

وی در خصوص بخش قهاوند شهرستان همدان نیز گفت: تبدیل جاده فرعی این بخش به جاده اصلی یکی از اقدامات انجام‌شده بود که تاکنون ۱۰ کیلومتر آن انجام‌شده و چهار میلیارد تومان اعتبار بدان تخصیص‌یافته است.

استاندار همدان از سفر وزیر راه و شهرسازی در هفته آینده به استان همدان برای افتتاح آزادراه خبر داد و گفت: باید اعتبارات بیشتری برای جاده قهاوند جذب کنیم.

نیک‌بخت با اشاره به اینکه شهرک صنعتی قهاوند خالی از صنعت عمده است، اظهار داشت: یک واحد کارخانه پنیرسازی خارج از شهرک صنعتی قهاوند قرار دارد که باید احیاء شود.

وی اشتغال جوانان را مهم دانست و اظهار داشت: اگر به یک روستا امکاناتی چون آب و برق و گاز بدهیم ولی اشتغال جوانان درست نشود هیچ فایده‌ای ندارد.

نیک‌بخت در پایان سخنانش بر حضور در انتخابات و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تأکید کرد و عنوان کرد: دنیا ایران را زیر ذره بین قرار داده تا میزان حضور مردم در انتخابات را زیر نظر بگیرد.