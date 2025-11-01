دارابی: طرح جامع ترافیک در شهر ایلام اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان ایلام با لحنی صریح اعلام کرد: تدوین طرح جامع ترافیک برای شهر ایلام دیگر «انتخاب» نیست، بلکه «ضرورت فوری» است.
به گفته وی، مسائل ایمنی و زیرساختی ایلام اکنون در نقطهای قرار گرفته که هر تأخیر در طراحی نقشه کلان ترافیک، خسارت مستقیم به جان و سرمایه مردم وارد میکند.
دارابی در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت: براساس بررسیهای کارشناسی و درخواست پلیس راهور، اجرای سرعتکاههای استاندارد در کمربندی شرقی شهر ایلام مصوب شد تا از رفتارهای رانندگی خطرناک کاسته شود و افزود این سرعتکاهها باید با نصب تابلو و رنگآمیزی مناسب همراه باشند تا به خودِ عامل تصادف تبدیل نشوند.
وی به موضوع پروژه زیرگذر شهید فرجیانزاده نیز پرداخت و اعلام کرد مسیر تردد شهروندان در زمان اجرای عملیات، به صورت سه خطه از سمت چوار به ایلام مدیریت خواهد شد تا مردم کمترین اختلال را تجربه کنند.
در ادامه جلسه، طرح ساماندهی ورودی و خروجی میدان میوه و ترهبار، ایمنسازی سهراه ملکشاهی و احداث دوربرگردان مسیر ایلام مهران در محدوده چمآب مورد بررسی قرار گرفت.
درباره مطالعات مسیر ۱۲ کیلومتری پل چنگوله تا نصریان نیز تصمیم بر تسریع و ارائه گزارش نهایی گرفته شد.
دارابی سپس در جلسه شورای ترافیک استان، از شهرداری ایلام خواست نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را از طریق خودروهای برقی آغاز کند و تصریح کرد استفاده از خودروهای پاک بدون شکلگیری زیرساخت و مشوقهای اعتباری ممکن نیست.
وی، آموزشهای ترافیکی، استانداردسازی سرعتکاهها و طراحی انسانمحور فضاهای شهری را از محورهای اصلاحی فوری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه ایلام نیازمند گذار از مدیریت سنتی به الگوی شهری نوین است، خاطرنشان کرد: احداث پارکینگهای طبقاتی، هوشمندسازی سیستم ترافیک و تدوین طرح جامع، سه ضلع اصلی تقاطع توسعه شهری ایلام است.
دارابی تأکید کرد طرح جامع ترافیک، نقشهای است که تمامی تصمیمات شورای ترافیک بر آن بنا میشود و باید در کوتاهترین زمان ممکن با حضور مشاور منتخب به تصویب برسد.
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