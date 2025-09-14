  1. استانها
  2. قم
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

نوسازی و رنگ‌آمیزی ۱۸۹ مدرسه قم در قالب طرح «شهید عجمیان»

نوسازی و رنگ‌آمیزی ۱۸۹ مدرسه قم در قالب طرح «شهید عجمیان»

قم - رئیس بسیج سازندگی استان قم از نوسازی و رنگ‌آمیزی ۱۸۹ مدرسه در سطح استان در قالب طرح «شهید عجمیان» خبر داد.

سرهنگ علیرضا ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «شهید عجمیان» در مدارس قم اظهار کرد: این طرح از دو ماه گذشته آغاز شده و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت فضای آموزشی برای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید است.

وی افزود: در اجرای این طرح، گروه‌های جهادی بسیج با مشارکت دانش‌آموزان و اولیای آنان به رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی می‌پردازند و در هر مدرسه نیز بین ۱۰ تا ۲۰ نفر مسئولیت رنگ‌آمیزی کلاس‌ها و بخش‌های مختلف مدرسه را برعهده دارند.

رئیس بسیج سازندگی استان قم با بیان اینکه این اقدام یک کار فرهنگی و تربیتی نیز محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: مشارکت مستقیم دانش‌آموزان و خانواده‌ها در بهسازی مدارس، علاوه بر ایجاد حس تعلق به محیط آموزشی، الگویی از کار گروهی و همدلی اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.

ایراندوست ادامه داد: در این طرح، بسیج سازندگی وظیفه سازماندهی و آماده‌سازی گروه‌های جهادی را بر عهده دارد و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز تأمین هزینه‌ها و لوازم مورد نیاز را پشتیبانی می‌کند.

وی با اعلام اینکه تاکنون عملیات نوسازی و رنگ‌آمیزی ۱۲۴ مدرسه به پایان رسیده است، گفت: تلاش می‌شود تمامی ۱۸۹ مدرسه مشمول طرح تا ابتدای مهرماه و همزمان با بازگشایی مدارس تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری اردوهای جهادی «شهید عجمیان» ارتقای وضعیت فیزیکی و ظاهری مدارس و ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان است، گفت: این اردوها با همکاری گروه‌های جهادی، بسیج سازندگی و اداره‌کل آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: طی دو سال گذشته، ۴۰۰ واحد آموزشی در سطح استان قم در قالب این طرح مورد نوسازی و شاداب‌سازی قرار گرفته‌اند.

کد خبر 6588952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها