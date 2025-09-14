سرهنگ علیرضا ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «شهید عجمیان» در مدارس قم اظهار کرد: این طرح از دو ماه گذشته آغاز شده و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت فضای آموزشی برای دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی جدید است.
وی افزود: در اجرای این طرح، گروههای جهادی بسیج با مشارکت دانشآموزان و اولیای آنان به رنگآمیزی و آمادهسازی فضاهای آموزشی میپردازند و در هر مدرسه نیز بین ۱۰ تا ۲۰ نفر مسئولیت رنگآمیزی کلاسها و بخشهای مختلف مدرسه را برعهده دارند.
رئیس بسیج سازندگی استان قم با بیان اینکه این اقدام یک کار فرهنگی و تربیتی نیز محسوب میشود، خاطرنشان کرد: مشارکت مستقیم دانشآموزان و خانوادهها در بهسازی مدارس، علاوه بر ایجاد حس تعلق به محیط آموزشی، الگویی از کار گروهی و همدلی اجتماعی را به نمایش میگذارد.
ایراندوست ادامه داد: در این طرح، بسیج سازندگی وظیفه سازماندهی و آمادهسازی گروههای جهادی را بر عهده دارد و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز تأمین هزینهها و لوازم مورد نیاز را پشتیبانی میکند.
وی با اعلام اینکه تاکنون عملیات نوسازی و رنگآمیزی ۱۲۴ مدرسه به پایان رسیده است، گفت: تلاش میشود تمامی ۱۸۹ مدرسه مشمول طرح تا ابتدای مهرماه و همزمان با بازگشایی مدارس تکمیل و در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری اردوهای جهادی «شهید عجمیان» ارتقای وضعیت فیزیکی و ظاهری مدارس و ایجاد محیطی بانشاط برای دانشآموزان است، گفت: این اردوها با همکاری گروههای جهادی، بسیج سازندگی و ادارهکل آموزشوپرورش برگزار میشود.
وی عنوان کرد: طی دو سال گذشته، ۴۰۰ واحد آموزشی در سطح استان قم در قالب این طرح مورد نوسازی و شادابسازی قرار گرفتهاند.
