علم الهدی: وجود یک دستگاه نظارتی قوی برای اجرای روند درمانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با بیان اینکه طرح‌های بیمه سلامت در کمک به قشر مستضعف خیلی مفید و مؤثر هستند، اظهار کرد: اگر بتوانید برای تأمین هزینه‌های آن از سایر منابع مالی بجز دولت نیز کمک بگیرید، اجرای برنامه‌های بیمه سلامت با سرعت بیشتری به نتیجه خواهد رسید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌رضوی افزود: اینکه بار درآمدی را بر دوش مردم و دولت بگذاریم، مشکلات قابل حل نیست بلکه باید راه‌های درآمدی دیگر از جمله جذب سرمایه گذار و طرح‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه وجود یک دستگاه نظارتی قوی برای اجرای روند درمانی نیز ضروری است، ادامه داد: داروهای مربوط به بیماران صعب العلاج نیز به سختی در دسترس بیماران قرار می‌گیرد و برخورد داروخانه‌ها با این دسته از بیماران گاهی عادلانه و منصفانه نیست؛ در حالی که قشر ضعیف جامعه که برای هزینه‌های اولیه زندگی خود با سختی مواجه است باید این داروها را با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کند.

علم الهدی با بیان اینکه متأسفانه در نظام پزشکی ما جایگاهی برای بیمه سلامت نیست، ابراز کرد: امیدواریم که با برنامه‌ریزی و ارزیابی دقیق بتوانید مسیر اصلاح این خلأ را هموار کنید؛ به‌ویژه با تدوین سیاست‌های سازگار برای ادغام بیمه سلامت در ساختار نظام پزشکی، ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی، ایجاد چارچوب قانونی شفاف و تأمین منابع مالی لازم. این اقدامات می‌تواند دسترسی همه افراد به خدمات درمانی با کیفیت را تضمین کند، بار هزینه‌های درمانی بر دوش مردم را کاهش دهد و گامی مؤثر در بهبود سلامت عمومی جامعه بردارد.