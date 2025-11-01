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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی

عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی

وزیر ورزش و جوانان به عیادت صابر کاظمی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، احمد دنیامالی عصر امروز با حضور در بیمارستان پیامبران وضعیت صابر کاظمی بازیکن والیبال را از نزدیک جویا شد.

در این عیادت وزیر ورزش و جوانان به صورت مفصل با دکتر جباری به گفت‌وگو پرداخت و پزشک کاظمی آخرین وضعیت درمانی و پزشکی او را تشریح کرد.

دنیامالی همچنین با پدر کاظمی و فرهاد قائمی هم‌تیمی سابق صابر نیز به گفت‌وگو پرداخت.

عباس واحدی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز در این عیادت دنیامالی را همراهی می‌کردند.

کد مطلب 6641526
فریبا جلیل خانی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
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      پاسخ
      شاید طب سوزنی کار ساز باشد برادرم این طور شده بود با طب سوزنی برگشت

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