عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، احمد دنیامالی عصر امروز با حضور در بیمارستان پیامبران وضعیت صابر کاظمی بازیکن والیبال را از نزدیک جویا شد.

در این عیادت وزیر ورزش و جوانان به صورت مفصل با دکتر جباری به گفت‌وگو پرداخت و پزشک کاظمی آخرین وضعیت درمانی و پزشکی او را تشریح کرد.

دنیامالی همچنین با پدر کاظمی و فرهاد قائمی هم‌تیمی سابق صابر نیز به گفت‌وگو پرداخت.

عباس واحدی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز در این عیادت دنیامالی را همراهی می‌کردند.