به گزارش خبرنگار مهر، والیبال ایران روزهای تلخ و دشواری را سپری میکند. هرچند قهرمانی تیمهای پسران و دختران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، شادی را به جامعه این رشته بازگرداند، اما حادثه ناگوار برای صابر کاظمی، ستاره جوان والیبال ایران، کام همه را تلخ کرده و حالا اهالی والیبال بیش از هر زمان دیگری چشمانتظار یک معجزه هستند.
حدود دو هفته پیش، صابر کاظمی در پی حادثهای در قطر به کما رفت و طبق اطلاعیه رسمی فدراسیون والیبال، دچار مرگ مغزی شده است. از نخستین روز وقوع این حادثه، گمانهزنیهای مختلفی درباره علت بیهوشی ناگهانی او مطرح شد، اما تاکنون هیچ منبع رسمی توضیح دقیقی درباره دلیل اصلی این اتفاق ارائه نکرده است.
در ساعات ابتدایی، برخی منابع نزدیک به باشگاه قطری اعلام کردند که کاظمی بهدلیل عارضه مغزی بیهوش شده است؛ اما ساعاتی بعد فرضیهای درباره بروز عارضه قلبی منتشر شد و حتی احتمال برقگرفتگی نیز در رسانهها بازتاب یافت. با این حال هیچیک از این روایتها تاکنون از سوی مقامات قطری یا فدراسیون والیبال ایران تأیید نشده است.
در تازهترین اظهارنظرها، ویتالی پاپازوف، والیبالیست روس تیم الاهلی قطر، نیز به وجود ابهامات در پرونده این حادثه اشاره کرده است. او در گفتوگویی اظهار داشت: «داستان بسیار عجیب است و نکات مبهم زیادی دارد. روایت رسمی این است که او در استخر دچار برقگرفتگی شده، اما بازرسیها هیچ نقص فنی نشان نداد و حتی دوربینهای هتل نیز در زمان حادثه از کار افتاده بودند. سپس شایعهای منتشر شد مبنی بر اینکه سر او در استخر ضربه خورده و کمکرسانی با تأخیر طولانی انجام شده است. مشخص نیست چرا حدود ۲۰ دقیقه هیچ اقدامی برای نجات او صورت نگرفت. دلیل واقعی این حادثه برای ما هم نامشخص است؛ فقط میدانیم یک تراژدی دردناک رخ داده است.»
اظهارات این بازیکن شاغل در قطر، زنگ خطری جدی را درباره ابعاد پنهان این حادثه به صدا درآورده است، موضوعی که نیازمند ورود و پیگیری جدی نهادهای مسئول ایران است تا حقیقت ماجرا بهطور شفاف روشن شود. خاموش بودن دوربینها، ابهام در زمان امدادرسانی و تناقض در روایتهای رسمی، نشانههایی است که نباید از کنار آنها بهسادگی عبور کرد.
در نهایت پس از گذشت چند روز از بستری شدن کاظمی در بیمارستانی در دوحه و ناامیدی پزشکان از بهبود وضعیت او خانوادهاش تصمیم گرفتند او را برای ادامه درمان به تهران منتقل کنند. فدراسیون والیبال نیز با اعزام یک پزشک متخصص به قطر تلاش کرد تا از نزدیک وضعیت او را بررسی کند، اما در ابتدا مسئولان بیمارستان اجازه حضور بالای سر بازیکن ایرانی را ندادند و تنها پس از پیگیریهای متعدد از سوی فدراسیون و سفارت ایران پزشک اعزامی توانست بهصورت محدود وضعیت او را ارزیابی کند.
سرانجام صابر کاظمی به ایران منتقل شد با وجود تمام تلاشها روند احیای مغزی او نتیجهبخش نبود و چند روز پیش رسماً اعلام شد که وی دچار مرگ مغزی شده است. اکنون او تنها به کمک دستگاههای تنفسی زنده است و پزشکان امید چندانی به بازگشت او ندارند، هرچند خانواده، دوستان و دوستدارانش همچنان در انتظار تحقق یک معجزه بزرگ هستند.
در این میان برخی افراد با انتشار اخبار نادرست و حاشیهساز تلاش کردهاند حادثه تلخ برای صابر کاظمی را به مسائل انضباطی گذشتهاش ربط دهند. این در حالی است که محرومیت او که در مردادماه ۱۴۰۳ از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال صادر شده بود، با وساطت فرهاد قائمی لغو شد و قرار بر آن شد که او بهجای اجرای حکم، در یک فعالیت فرهنگی شرکت کند. حتی صابر کاظمی در آن زمان در مصاحبهای از مردم ایران به خاطر عدم همراهی اش در تیم ملی عذرخواهی کرد و قرار شد به جای محرومیت، یک کار فرهنگی برای والیبال ایران انجام دهد که او اتفاقاً به همراه فرهاد قائمی به عنوان نخستین سفیران «والیبال برای همه برای» جهت احداث زمین والیبال ساحلی و خاکی در شهرستانهای کم امکانات و تجهیز و تخصیص لوازم ورزشی به بندرعباس سفر کردند و پرونده محرومیت او هم بسته شد.
حتی صابر کاظمی در زمان سرمربیگری بهروز عطایی در تیم ملی والیبال دو مرتبه به تیم ملی دعوت شد، اما در جریان رقابتهای لیگ ملتهای والیبال در هفته دوم و سوم از فهرست تیم ملی خط خورد. او سپس برای ادامه فعالیت حرفهای راهی لیگهای خارجی شد و در فصل گذشته نیز با تیم پیکان تهران قرارداد امضا کرد، هرچند بهدلیل قرارداد قبلیاش با یک باشگاه اندونزیایی نتوانست برای پیکان به میدان برود.
انتشار تصاویر صابر کاظمی در کنار رسول خطیبی، مدیرعامل وقت باشگاه پیکان، نشان داد که او هیچ اختلافی با فدراسیون والیبال نداشته و تمامی گمانهزنیهای اخیر درباره اختلافات شخصی یا اداری، فاقد پایه و اساس است. طرح چنین ادعاهایی در شرایط فعلی تنها باعث رنجش خانواده او و جامعه والیبال میشود.
اکنون، جامعه ورزش ایران یکدل و همصدا، برای سلامتی صابر کاظمی دعا میکند. پسر جوانی که با پرشهای خیرهکننده و ضربات پرقدرتش در زمین والیبال، قلب میلیونها نفر را به تپش درآورد، امروز در جدالی نابرابر با مرگ قرار دارد و همه آرزو میکنند بار دیگر لبخند او را در زمین والیبال ببینند؛ لبخندی که امید و هیجان را به دل مردم بازمیگرداند.
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