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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد

دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد

رئیس فدراسیون والیبال با بیان این‌که می‌دانیم که صابر کاظمی شرایط خیلی سختی دارد و در این موضوع هیچ شکی نیست، گفت: پزشک وی تأکید کرد این اتفاق به خاطر پاره شدن رگ‌های مغزی رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید میلاد تقوی در حاشیه مراسم عزاداری حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها که امشب (شنبه دهم آبان) در راستای برنامه‌های فرهنگی فدراسیون و همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم آغاز شد، اظهار داشت: این سنت حسنه که سال‌ها قبل در دوران مرحوم یزدانی خرم در این فدراسیون برگزار می‌شد را مجدداً احیا کردیم و از استقبال خیلی خوب مردم و جامعه ورزش عزیز و رؤسای فدراسیون‌های مختلف و قهرمانان ملی قرار گرفته است که صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم در سایه ایشان موفقیت‌های هرچه بیشتری را از ورزش ایران شاهد باشیم.

رئیس فدراسیون والیبال درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی گفت: می‌دانیم که صابر شرایط خیلی سختی دارد و در این موضوع هیچ شکی نیست. امروز هم دکتر جباری پزشک صابر خیلی شفاف توضیح داد که این عارضه در اثر یک ضایعه مغزی و پاره شدن رگ‌های مغزی اتفاق افتاده است و هر جایی واقعاً ممکن بود این اتفاق بیافتد. خیلی متأسفم که می‌بینم بعضی‌ها از این فضا دارند سوءاستفاده می‌کنند. عرض بنده این است و بارها هم گفتیم که صابر کاظمی در کمیته انضباطی محروم شد اما در کمیته استیناف مورد بخشش قرار گرفت. حتی جریمه نقدی که برایش در نظر گرفته شد به دلیل حضور در مسئولیت‌های اجتماعی مورد بخشش قرار گرفت و هیچ منعی برای بازی در هیچ جایی نداشت.

وی ادامه داد: خواهش من این است که اجازه ندهیم بعضی از احساسات بعضی عزیزان سو استفاده شود. منطقی است که الان خانواده این بازیکن ناراحت هستند. خانواده در مورد این موضوع صحبت کردند، دوستانش صحبت کردند پس اجازه ندید مغرضین از این شرایط بهره برداری کنند. خانواده صابر الان نیازمند دعای ما و همدلی همه هست. مستندات حرف‌های من هم هست و اجازه نمی‌دهیم که خدایی نکرده سو استفاده شود.

تقوی به همزمانی این مراسم با شرایط فعلی صابر کاظمی اشاره کرد و گفت: از این نظر واقعاً جای تعجب دارد و زمانی که برنامه‌ریزی برای این مراسم را شروع کردیم، نمی‌دانستیم صابر در چه شرایطی قرار خواهد گرفت، اما امیدوارم که ان‌شاءالله به حق همین شب عزیز این مراسم برای صابر خیر شود. برای خدا هیچ چیز غیر ممکن وجود ندارد و همه چیز برایش ممکن است. تا آخرین لحظه امیدواریم. به رغم اینکه از روز اول قطری‌ها ما را ناامید کردند، ولی به لطف خدا امیدواریم. امیدواریم به هر اتفاق خوبی که بخواهد برای صابر بیافتد.

مراسم عزاداری بهانه خلقت عالم، حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها در راستای برنامه‌های فرهنگی فدراسیون و همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه بعد از نماز مغرب و عشا امروز (شنبه دهم آبان) در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم با مداحی «حاج مهدی رسولی» و سخنرانی حجت السلام و المسلمین «حاج شیخ مصطفی کرمی» آغاز شد.

کد مطلب 6641617

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    نظرات

    • م.ج IT ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      89 83
      پاسخ
      سواستفاده از قضیه صابر کاظمی نشان میدهد دشمن چقدر دست خالی ست که میخواهد از هیچ، یک جریانی شبیه مهسا امینی به پا کند. اما اینبار مردم هوشیار هستند و میدانند که استعمار خون‌آشام غرب دنبال تجزیه ایران و خرد کردن تمام کشورهای منطقه و فروپاشی ژئوپلیتیک است تا بتواند منافع خود را در این منطقه و جهان حفظ کند. پاینده سپاه، بسیج، ارتش و حافظان امنیت ♥️🌹
    • بانوی والیبالیست IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      84 8
      پاسخ
      صابر عزیز خواهش میکنم بلند شو ، به شخصه از روز اول که این خبر تلخو شنیدم 😭😭😭 از ته دل دعا کردم که سلامتیت برگرده با اینکه همیشه بنده های عجولی هستیم اما اینبار به صاحب اسمت صبوری میکنیم ، پاشو و دل هممون بخصوص خونوادتو شاد کن
    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      90 3
      پاسخ
      بخاطرمادر وخواهرت بخاطرهمه ی کسانی که عاشقانه دوستت دارن یاعلی بگووبلندشو یاامام رضا به حق جوادت این جوان و ازبستر بیماری بلندکن
    • آیهان IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      48 4
      پاسخ
      از صمیم قلب آرزو دارم که بلند شی و دل میلیونها هموطنت را شاد کنی.
    • هموطن منتظر IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      43 3
      پاسخ
      انشاءالله با عنایت و نظر مادر مان حضرت زهرا سلام الله علیها خدا شفای عاجل نصیب شون بشه
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      35 2
      پاسخ
      ۱۴ هزار صلوات نظر سلامتی آقا صابر کردم به حق خانم فاطمه زهرا انشاالله سلامتیش رو بدست بیاره
      • IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
        6 0
        اللهم صل علی محمد
    • بانوی ایرانی IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      24 2
      پاسخ
      به این روزهای عزیز صابر کاظمی شفا پیداکنه یا فاطمه الزهرا سلام الله از خداوند بخواه تا صابر کاظمی خوب برگرده خدا یا برگرد و تورو قسمت می دم به بزرگیت جان دوباره بده به حق حضرت زهرا سلام الله ازت می خوام
    • ناشناس IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      25 0
      پاسخ
      آرزوی شفای عاجل برای ایشان وتمام بیماران امیدوارم هیچ کس از نعمت سلامتی محروم نشود.آمین
    • IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      11 0
      پاسخ
      آنوریسم مغزی
      • زهره IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
        4 1
        خدایا برای تو کاری نداره به حق آبروی زهرا این جوو نو به اغوش خانواده برگردون همیشه شب براش دعا میکنم و اشک میریزم خدا به داد دل مادرش برسه صابر جان عزیزم به خاطر پدرت بلند شو خدایا همه مریضا رو شفا بده
    • حاجی IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      19 1
      پاسخ
      باید توسط کارآگاه زبده دنیا زوایای پنهان حقیقت روشن بشه
    • IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      30 4
      پاسخ
      اینقدر مبهم صحبت می کنید که بیشتر سردرگم میشه آدم ،که مگر چی شده ،اگر موضوعی باشه جامعه به شدت نسبت بهش حساس میشه بهتره واضح و شفاف گفته بشه مسائل را قاطی نکنید این ایام و اون ایام هم نداره همش ایام خداست.
    • یونسی IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      20 2
      پاسخ
      سلام، به خدا باور داشته باشید.اگر صلاح خدا باشد حتی تمام دنیا از صابر عزیز نا امید باشند او به زندگی بر میگردد .خدایی که دریا را به روی موسی باز کرد این کار اگر صلاح باشد که اصلا مهم نیست .ما امیدواریم و به فضل و لطف خدا امید وارتر.و همچنان برای این جوان دوست داشتنی دعا میکنیم.
    • Farshad IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      14 10
      پاسخ
      بخداوندی خدا قسم نمیدونم مغز قابل پیوند هستش یا نه ولی من به شخصه حاظرم مغزمو اهدا کنم به اقا صابر دوست داشتنی . به جوونیم قسم میخورم
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      18 1
      پاسخ
      ازخدای بزرگ ایام فاطمی میخوام که شفای همه ی مریض هارو بده شفای صابر عزیز روهم بده و به آغوش خانواده برگرده الهی آمین
      • IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
        5 2
        صابر کاظمی که مریض نیست که خدا شفابدهد و قتی دکتر ها گفتن رگهای مغز پاره شده مرگ مغزی شده چی را شفا بده معلوم نیست چه بلایی سر این بچه آمده اینجوری شده مگر اینکه اعضای بدنش تا سالم هست اهدا کنند به انسان های نیاز مند اون دنیا یک زندگی بهتری و قشنگی را شروع کنه فقط این وسط خدا صبر بدهد به پدر پیرش و خانواده اش
    • US ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      12 0
      پاسخ
      خدایا همه چشم امیدشان به توست نا امید بر مگردان اللهم اشف کل مریض
    • رضا IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      5 0
      پاسخ
      فقط خدا همه چی دست اوستا کریم دستها راسوی آسمان بلند کنید وازخدا تقاضا کنید که خوب شود
    • مراد IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      3 0
      پاسخ
      درباره صابرکاظمی والیبالیست تیم ملی بهترین کارفدراسیون این میباشد که یک گروه تجسس امنیتی ونماینده فدراسیون رابفرستندبه قطر دوربینهای منطقه مسکونی ومحوطه استخر را بازبینی کنند .ازپلیس قطر وهمسایگان بازجویی کنند.شاید سرنخی درباره وضعیت کاظم پیداشود
    • ژاکلین IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      خدا رو قسم میدم به دل منتظر مادرش که صابر صبورمون رو هرچه زودتر سلامت به آغوش مادر و خواهرش باز گرداند ..دلهامون همه امیدواره در هر لحظه خدا دعامون رو بپذیره آمین که صابر باز لبخند بر لب در زمین حاضر باشه
    • بهار IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      1 2
      پاسخ
      الهم اشف کل مریض .الهی آمین🤲
    • هاشمی IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      2 1
      پاسخ
      یکی ازاقوام ماهمین حالت شده بودوضریبی هوشیاریش حداکثر۴بودکه به لطف خداباتوسل به ائمه اطهارومعجزه خوب شدوازآن سال۱۹ سال میگذره. ماکه بسیارگنهکاریم بایدبه واسطه بزرگان دینی که نزدخداابهت وجایگاه ویژه دارندازخداوندمهربان شفای این عزیزرابخواهیم
    • سلاق IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      7 0
      پاسخ
      خدایا ازت میخواهیم که صابر کاظمی عزیز دوباره به آغوش گرم خانواده اش برگرده خیلی سخته آدم بچش تو تخت بیمارستان باشه وکاری جز دعا نتونی براش انجام بدی از همه ی مردم عزیز ایران میخواهم که برای سلامتی صابر عزیز دعا کنن ممنونم از همه ی شما
    • alireza IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      8 1
      پاسخ
      دوربین های مدار بسته داخل سالن استخر قطر چرا خاموش شده بود!؟
    • لیلا IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      به خدا آنقدر دعا کردم که برای بچه های خودم نمیکنم خدایا شفای عاجل
    • و.ب IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دعا میکنم هر چه سریعتر سلامتیتو بدست بیاری

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