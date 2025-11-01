یادواره ۲۴ شهید دانش آموز در شهرستان شادگان برگزار می شود

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یادواره ۲۴ شهید دانش آموز شهرستان شادگان روز یکشنبه یازدهم آبان ماه در محل تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این یادواره گرامیداشت شهدای دانش‌آموز انتقال پیام شهدا به نسل جدید و تجدید میثاق با شهدا می‌باشد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی فرصت مناسبی برای شناخت هر چه بهتر افکار و ویژگی‌های شهیدان است تا با شناخت هرچه بهتر آرمان‌های شهدا بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم.

حسونی زاده در پایان گفت: شهدا به ما درس ایمان، شجاعت، فداکاری و مسئولیت پذیری در برابر میهن، دین و آرمان‌ های بلند انسانی را آموختند.