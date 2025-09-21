  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

مدارس شهرستان شادگان آماده بازگشایی است

شادگان - مدیر آموزش و پرورش شهرستان شادگان گفت: مدارس این شهرستان آماده حضور دانش آموزان هستند.

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همه امکانات برای ورود دانش آموزان به مدارس شهرستان شادگان تدارک دیده شده است، اظهارکرد: آموزشگاه‌ها و مدارس شهری و روستایی سراسر شهرستان شادگان آماده آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

وی افزود: با تمام وجود آماده بازگشایی مدارس شهرستان شادگان هستیم و با اتحاد، همدلی و همصدایی همه از جمله خانواده‌ها سال تحصیلی را آغاز می‌کنیم.

حسونی زاده، همکاری همه عوامل اجرایی و مدیران مدارس را در این مرحله ضروری خواند و گفت: هدف نهایی، ایجاد آمادگی کامل برای میزبانی شایسته از دانش‌آموزان در آغاز مهر است.

مدیر آموزش و پرورش شادگان در خاتمه بیان کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو، حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز در مسیر تعلیم و تربیت گام برمی‌دارند.

