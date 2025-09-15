محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سطح این شهرستان قریب به ۴۰ هزار دانش آموز ابتدای مهرماه برای تحصیل وارد مدارس می‌شوند.

وی در ادامه افزود: هدف ما این است که سال تحصیلی جدید با کیفیتی بالا و در فضایی ایمن آغاز شود تا تمامی دانش‌آموزان در مناطق مختلف شهرستان شادگان از امکانات مناسب برخوردار شوند.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان در ادامه، رسالت فرهنگیان و دانش‌آموزان را به عنوان پرچمداران تعلیم و تربیت سنگین‌تر از سایر اقشار جامعه ‌دانست و گفت: این مدارس در حوزه‌های روستایی و شهری مشغول به علم‌آموزی و تربیت هستند و نیاز است برای توجه به وضعیت تحصیلی دانش آموزان مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی همکاری مضاعف‌تری داشته باشند.

حسونی زاده در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان، مدیران مدارس و همراهی اولیا عنوان کرد: هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق اهداف سند تحول بنیادین خواهد بود.