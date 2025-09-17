۵۹ درصد جمعیت دانش آموزی شادگان در روستاها مستقر هستند

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اظهار کرد: تعداد ۵۹ درصد جمعیت دانش آموزی در روستاهای شادگان و ۴۱ درصد دیگر در شهر مستقر هستند.
وی ادامه داد: تأمین کامل نیروی آموزشی در تمامی مدارس شهرستان شادگان اولویت نخست اداره آموزش و پرورش است و در این زمینه هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
مدیر آموزش و پرورش شادگان تاکید کرد: تمامی تمهیدات و برنامه ریزی ها لازم برای شروع موفقیت آمیز سال تحصیلی جدید صورت گرفته است.
حسونی زاده در پایان گفت: هیچ دانش آموزی و هیچ کلاس درسی حتی در دوره افتادهترین روستاهای شهرستان شادگان بدون معلم نخواهد بود.
