۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

۵۹ درصد جمعیت دانش آموزی شادگان در روستاها مستقر هستند

اهواز - مدیر آموزش و پرورش شادگان گفت: تعداد ۵۹ درصد جمعیت دانش آموزی در روستاهای شادگان مستقر هستند.

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اظهار کرد: تعداد ۵۹ درصد جمعیت دانش آموزی در روستاهای شادگان و ۴۱ درصد دیگر در شهر مستقر هستند.

وی ادامه داد: تأمین کامل نیروی آموزشی در تمامی مدارس شهرستان شادگان اولویت نخست اداره آموزش و پرورش است و در این زمینه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش شادگان تاکید کرد: تمامی تمهیدات و برنامه ریزی ها لازم برای شروع موفقیت آمیز سال تحصیلی جدید صورت گرفته است.

حسونی زاده در پایان گفت: هیچ دانش آموزی و هیچ کلاس درسی حتی در دوره افتاده‌ترین روستاهای شهرستان شادگان بدون معلم نخواهد بود.

کد خبر 6592385

