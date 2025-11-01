امام جمعه دهلران: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند آموزش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین عظیمی‌فر عصر شنبه در دیدار با رئیس و جمعی از کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه منابع طبیعی از مهم‌ترین شاخص‌ها در سطح جامعه است و همه دستگاه‌ها باید به فراخور وظایف سازمانی خود، زمینه مشارکت مردم در اداره امور را فراهم کنند.

وی افزود: هر جا مردم پای کار باشند، امور به‌خوبی پیش می‌رود، و تأکید کرد: آموزش‌ها در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست باید بازدارنده و اثرگذار باشد؛ امری که تنها از مسیر آموزش همگانی و حضور میدانی خود مردم ممکن می‌شود.

امام جمعه دهلران با اشاره به وسعت جغرافیایی شهرستان، گفت: نیازها و کمبودها در بخش منابع طبیعی، نیروی انسانی و ایجاد پایگاه‌های حفاظتی باید از مسئولان استانی و ملی مطالبه شود.

عظیمی‌فر همچنین با اشاره به گرمسیری بودن دهلران خواستار کاشت نهال‌های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه شد و تصریح کرد: ایجاد کمربند سبز و مبارزه با بیابان‌زایی از موضوعات محوری و حیاتی شهرستان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

۷۵۰۰ نهالکاری در عرصه‌های بیابانی دهلران

در ادامه این دیدار، جلیل فرهاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران گفت: در شهرستان دهلران یک نهالستان گرمسیری و دو نهالستان سردسیری فعال هستند که در مجموع سالانه بیش از یک میلیون نهال در آن‌ها تولید می‌شود.

فرهادی افزود: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کاشت یک میلیارد درخت در کشور، هر هفته پویش‌های مردمی کاشت درخت با حضور مسئولان، سازمان‌های مردم‌نهاد و اقشار مختلف مردم در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

وی همچنین از فعالیت دو پاسگاه حفاظتی در بخش‌های میمه و زرین‌آباد و پیشرفت ۷۰ درصدی پاسگاه دشت‌عباس خبر داد و گفت: دهلران دارای بیش از ۲۶۰ هزار هکتار عرصه بیابانی است که تاکنون در آن ۷۵۰۰ هکتار نهال‌کاری، ۵۰۰ کیلومتر بادشکن مزارع و ۷۵۰ هکتار مالچ‌پاشی انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی با اشاره به توزیع گسترده نهال در شهرستان گفت: در سال گذشته ۴۴۸ هزار اصله نهال بین مردم، کشاورزان و دهیاران توزیع شده و امسال نیز تا پایان اسفندماه پویش‌های هفتگی کاشت نهال با مشارکت مردم و همیاران طبیعت ادامه خواهد داشت.