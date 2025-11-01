نقاشی کودکان «آوین» در کلک خیال نقش بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، همزمان با فرا رسیدن هفته ملی نوجوان نگارخانه کلک خیال واقع در منطقه ۱۴ تهران، میزبان نونهالان هنرمند در نمایشگاه گروهی نقاشی «آوین» شده است. این رویداد هنری که با محوریت آثار کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، با ۲۳ اثر هنری خلق شده با تکنیک آبرنگ، قصد دارد تا به تقویت سواد بصری و توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر کمک کند.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: «آثار این نمایشگاه با موضوع آزاد، پنجره‌ای به سوی دنیای پاک و صادق کودکی باز می‌کنند؛ جایی که پروانه‌ها، خیابان‌ها و طبیعت، زنده و پر احساس‌تر از همیشه به تصویر کشیده شده‌اند. «آوین» که به معنای «زلال و پاکی عشق» است، وصف حال هنرمندان کوچکی است که روح خود را با رنگ‌ها درآمیخته‌اند.»

آذر شاه‌آبادی سرپرست نمایشگاه و از هنرمندان باسابقه عرصه نقاشی، مسئولیت برگزاری این رویداد را بر عهده دارد. شاه‌آبادی دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه انقلاب واحد ۶، گواهینامه مهارت و دیپلم نقاشی است. وی سابقه تدریس نقاشی در تمامی تکنیک‌ها از سال ۱۳۸۵ تاکنون در آموزشگاه‌ها و فرهنگسراهای مختلف را دارد. از جمله سوابق حرفه‌ای او می‌توان به شرکت در بیش از ۱۷ نمایشگاه گروهی، برگزاری ۲ نمایشگاه انفرادی، مدیریت و برگزاری ۳ نمایشگاه گروهی به عنوان نمایشگاه‌گردان، و نیز حضور بین‌المللی در نمایشگاه نقاشی کشور آلمان و شرکت در بزرگ‌ترین ورک‌شاپ جهان با حضور ۴۶۴ هنرمند اشاره کرد.

علاقه‌مندان و دوستداران هنر نقاشی می‌توانند از ۹ آبان به مدت یک هفته، همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ برای بازدید از این آثار ارزشمند به نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق مراجعه کنند. فرهنگسرای اخلاق در میدان شهدا، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع است.