برپایی دومین نمایشگاه «لبخند ارمغان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه «لبخند ارمغان ۲» که به همت توان‌یابان ذهنی مرکز توانبخشی ارمغان برگزار می‌شود، ماحصل سال‌ها تلاش و استمرار اعضای این مرکز و همچنین از خودگذشتگی خانواده‌ها و مربیان آن‌ها است. این نمایشگاه برای دومین بار با بیش از ۶۰۰ اثر از ۵۰ هنرمند توان‌یاب برگزار می‌شود و به شکلی خاص به نمایش دستاوردهای هنری آن‌ها می‌پردازد.

«لبخند ارمغان» نمادی از عشق، امید، اراده و تلاش است. این نمایشگاه نه تنها به معرفی آثار هنری می‌پردازد، بلکه پیامی از شکرگزاری و لبخند به زندگی را نیز منتقل می‌کند. آثار تولید شده توسط بچه‌های توان‌یاب، نمایانگر انرژی مثبت و عشق بی‌نظیری است که در هر لحظه از خلق آن‌ها جاری است.

توان‌یابان این مرکز نیازی به کمک ندارند اما شما می‌توانید با حس مسئولیت اجتماعی خود، با خرید یک اثر دستی، جوانه عشق را در دل خود زنده کنید. این اقدام نه تنها به حمایت از هنرمندان توان‌یاب کمک می‌کند، بلکه پیامی از همدلی و مشارکت اجتماعی را نیز منتشر می‌سازد.

فرهنگسرای اخلاق برای دومین بار پس از سال ۱۴۰۲ میزبان هنرآموزان توان‌یاب سندروم دان موسسه ارمغان خواهد بود. این نمایشگاه مشارکتی با عنوان «لبخند ارمغان ۲» با هدف تلفیق هنر و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته است و شامل ۸ بخش کلی از جمله سفال، معرق، دست‌ساخته‌های چوبی، شمع، کارت پستال، لوازم نمدی و بافتنی، آینه‌های کاشی‌کاری شده و دیگر آثار هنری است.

از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه بازدید کرده و با حمایت خود، لبخند را به زندگی این هنرمندان توان‌یاب هدیه دهند. این رویداد فرصتی است برای گسترش آگاهی درباره توانمندی‌های این عزیزان و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی در جامعه. فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب پارک گلزار واقع است.