«لبخند خزان» در کلک خیال تماشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه گروهی نقاشی «لبخند خزان» با نمایش ۳۵ اثر از هنرمندان نقاش با تکنیک‌های رنگ روغن، زغال و پاستل از دهم مهر در نگارخانه کلک خیال وابسته به فرهنگسرای اخلاق آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با حضور جمعی از هنرمندان جوان و پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی و به سرپرستی محمدحسن زاده خطیر، به مدت یک هفته پذیرای علاقه‌مندان به هنر نقاشی خواهد بود.

در این نمایشگاه ۳۵ اثر هنری در ابعاد و سبک‌های متنوع با تکنیک‌های رنگ روغن، زغال و پاستل به نمایش گذاشته شده است. موضوع آثار آزاد بوده و هر یک از نقاشان با نگاهی شخصی و احساسی به جهان پیرامون، مفاهیم انسانی، طبیعت و خیال را در قالب رنگ و نقش به تصویر کشیده‌اند.

محمد حسن زاده خطیر درباره فلسفه و حس نهفته در آثار این نمایشگاه گفت: لبخند خزان حس ما به نقاشی است. ما تصاویر بسیار بزرگ را نقاشی می‌کنیم زیرا معتقدیم کارکرد تاریخی نقاشی‌های بزرگ چیزی در عین غم‌انگیزی، پرانرژی و انسانی است. در این مسیر، نقاش در دل اثر حضور دارد و نقاشی برایش همچون سفری از درون به بیرون است؛ سفری که در آن، موانع میان نقاش و ایده، و میان ایده و بیننده، از میان برداشته می‌شود.

نمایشگاه گروهی نقاشی «لبخند خزان» فرصتی برای تجربه‌ مواجهه مستقیم با حس و اندیشه‌ هنرمندان معاصر و آشنایی با شیوه‌های بیان فردی در نقاشی‌های بزرگ و تأمل‌برانگیز است.

این نمایشگاه تا ۱۷ مهر همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ در نگارخانه کلک خیال واقع در فرهنگسرای اخلاق دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند از آثار بازدید کنند.