برگزاری کارگاه «دفرماسیون نقاشی پشت شیشه» و نمایشگاه «ساده اما متفاوت»

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی کانون «وصف خیال» با هدف ارتقای دانش تخصصی هنرمندان، دانشجویان و علاقهمندان به هنرهای تجسمی، روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در نگارخانه کلک خیال برگزار خواهد شد.
در این نشست، کارگاه تخصصی «دفرماسیون نقاشی پشت شیشه» با تدریس نوشین طاهرانپور برگزار میشود. این کارگاه به بررسی مفهوم دفرماسیون در هنر، شیوههای بهکارگیری آن در نقاشی پشت شیشه و ظرفیتهای خلاقانه این تکنیک در خلق آثار معاصر میپردازد و فرصتی برای آشنایی هنرجویان و هنرمندان با رویکردهای نوین در این حوزه فراهم میکند.
نوشین طاهرانپور، کارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و کارشناس ارتباط تصویری (گرافیک)، در سوابق پژوهشی خود پایاننامهای با عنوان «بررسی و تحلیل تأثیر فرم گرافیکی در آثار کوبیستی پیکاسو» را به انجام رسانده و سالها در حوزه آموزش، پژوهش و هنرهای تجسمی فعالیت داشته است.
علاقهمندان برای حضور در این نشست تخصصی میتوانند روز پنجشنبه ۲۵ تیر از ساعت ۱۷ به نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق مراجعه کنند. این برنامه در راستای سلسله نشستهای تخصصی کانون «وصف خیال» و با هدف گسترش گفتگوهای تخصصی و تبادل تجربه میان هنرمندان و علاقهمندان هنرهای تجسمی برگزار میشود.
نمایشگاه گروهی عکس «ساده اما متفاوت» در فرهنگسرای امید افتتاح میشود
چهارمین دوره نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «ساده اما متفاوت»، به همت کانون فرهنگی هنری «تصویر فصل» و با مشارکت فرهنگسرای امید، از روز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در تهران آغاز به کار میکند.
این رویداد هنری که با هدف معرفی آثار خلاقانه هنرمندان، ایجاد بستری برای تبادل تجربه میان عکاسان و گسترش فرهنگ هنر عکاسی برگزار میشود، میزبان علاقهمندان به هنر تصویر است. نمایشگاهگردانی این دوره را جواد علمینیا بر عهده دارد و در آن آثار جمعی از عکاسان به تماشا گذاشته خواهد شد.
در این نمایشگاه، آثاری از سید علی کنگانی، علی یاری، زهرا کائیدی، محسن علی نیکپور، علی احمدینیا، احمد یثربی، وحیده دشتیپور، میترا پورمجیب، محمد حاجیحسین، آیدا جوانمردپور، نهله مرعشی، فاطمه شبانی، شیدا میربگ، هستی رضازاده، امیرعلی علمینیا، آیسان مقیمیاصل و سولماز اسدی به نمایش درمیآید.
همچنین، این رویداد فرصتی برای تعامل و آشنایی با دیدگاههای تخصصی را با حضور اساتید عکاسی کشور از جمله علیاکبر کهربایی، جلالالدین سخا، سهیل ارجمند و رامین عبدلی فراهم کرده است.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، روز جمعه ۲۶ تیر ساعت ۱۵ برگزار میشود. این نمایشگاه تا پنجشنبه اول مرداد ادامه خواهد داشت.
کانون فرهنگی هنری تصویر فصل و فرهنگسرای امید از تمامی هنرمندان، دانشجویان و علاقهمندان به هنر عکاسی دعوت میکنند تا با حضور در این رویداد، از آثار به نمایش درآمده بازدید کرده و از ظرفیتهای آموزشی و هنری این نمایشگاه بهرهمند شوند.
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