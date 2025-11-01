سردار موحد: جهادگر فرهنگی سرباز خط مقدم جبهه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه شنبه در آئین اختتامیه دوازدهمین جشنوارهٔ فرهنگی، هنری و بومی «دیار علویان» در مازندران با قدردانی از فعالان فرهنگی و جهادگران بسیجی، این جشنواره را نمونه‌ای موفق از «کار فرهنگی تمیز، مؤمنانه و مردم‌محور» دانست.

وی گفت: این جشنواره صرفاً یک برنامه هنری یا تفریحی نبود؛ رزمایشی بزرگ از کار فرهنگی خودجوش و مؤمنانه بود که در ده‌ها نقطه از سواحل و تفرجگاه‌های مازندران برگزار شد و با صدها برنامه متنوع، دل‌های مردم را گرم و جان جامعه را بانشاط کرد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فرهنگ، تأکید کرد: فرهنگ، اکسیژن جامعه است. کار فرهنگی یعنی تأثیر بر فکر، احساس و اراده مردم. شما جهادگران فرهنگی، این معنا را در میدان عمل زنده کردید.

وی با تبیین مفهوم «کار فرهنگی تمیز» از نگاه رهبر انقلاب افزود: آتش‌به‌اختیار یعنی کار تمیز و صادقانه؛ کاری که بوی اخلاص بدهد نه تظاهر. فرهنگی که از دل مردم برخیزد و در دل آنان بنشیند. همان‌گونه که شهید سلیمانی فرمود: آن‌کس که باید ببیند، می‌بیند.

سردار موحد با اشاره به تلاش جهادگران فرهنگی در ایام پرمسافر مازندران تصریح کرد: در روزهایی که میلیون‌ها مسافر به استان آمدند، جهادگران فرهنگی سنگر را خالی نکردند. و با هنر، بازی، مسابقه و گفت‌وگو، مفاهیم دینی را به زبان زندگی منتقل کردند و هویت ایرانی–اسلامی را در سواحل زنده نگه داشتند.

وی با تأکید بر ظرفیت عظیم فرهنگی مازندران گفت: طبیعت و مردم این استان بستری کم‌نظیر برای کار فرهنگی فراهم کرده‌اند. شما نشان دادید می‌توان در کنار دریا و در میان شادی مردم، ایمان و اخلاق را نیز جاری کرد. شادی مؤمنانه، برخاسته از ایمان است نه هیجان زودگذر.

فرمانده سپاه کربلا در ادامه با اشاره به جنگ شناختی دشمنان خاطرنشان کرد: امروز دشمنان با رسانه و سرگرمی به ذهن‌ها و باورهای مردم ما حمله می‌کنند و پدافند ما در این میدان، ایمان، بصیرت و کار فرهنگی تمیز است.

سردار موحد با بیان اینکه «فرهنگ پروژه‌ای مقطعی نیست، بلکه جریانی زنده است»، در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران جشنواره گفت: شما فقط برنامه اجرا نکردید، بلکه اعتماد، امید و آرامش را به دل مردم آوردید و نشان دادید می‌توان شادی و نشاط اسلامی را در جامعه گستراند.