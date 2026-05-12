به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دادههای بازار نشان میدهد ژاپن و کرهجنوبی، بهعنوان دو واردکننده بزرگ الانجی در آسیا، بهدلیل اختلال در عرضه و افزایش قیمتهای ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در ماه آوریل و اوایل ماه مه تولید برق با سوخت زغالسنگ را افزایش دادهاند.
بر اساس دادههای مرکز اطلاعات بازار برق ژاپن و بورس انرژی کرهجنوبی، عرضه برق تولیدشده از گاز در ژاپن طی ماه آوریل به پایینترین سطح در دو سال گذشته و در کرهجنوبی به پایینترین حد در ۶ ماه اخیر رسیده است.
این تغییر در الگوی مصرف سوخت نشان میدهد تنشهای خاورمیانه و کاهش ۱۷ درصدی ظرفیت صادرات الانجی قطر، بهعنوان دومین عرضهکننده بزرگ جهان، در حال تغییر ترکیب تولید برق در این کشورهاست.
آندره لمبین، تحلیلگر انرژی در مؤسسه اساندپی گلوبال انرژی، بهتازگی در یک رویداد صنعتی اعلام کرد: هرچه این جنگ طولانیتر شود، تغییرات بیشتری در این حوزه ایجاد خواهد کرد.
آمار مرکز دادههای بازار برق ژاپن نشان میدهد عرضه برق تولیدشده از زغالسنگ در این کشور در ماه آوریل ۱۱.۱ درصد افزایش یافته که سریعترین رشد در دستکم یک سال گذشته است. در مقابل، برق تولیدشده از گاز با ۱۲.۹ درصد کاهش به ۱۶ هزار و ۴۴۷ گیگاوات ساعت رسیده است.
ژاپن و کرهجنوبی از الانجی برای جبران توقف فعالیت برخی نیروگاههای هستهای بهدلیل تعمیرات و عملیات نگهداری پیش از آغاز فصل اوج تقاضا در ماه ژوئن استفاده میکنند.
بحران عرضه الانجی ناشی از جنگ و همچنین هوای گرم، واردات زغالسنگ حرارتی در آسیا را نیز در ماه مه افزایش داده است. بر اساس گزارش شرکت دیبیاکس کومودیتیز در لندن، واردات زغالسنگ حرارتی کشورهای آسیایی، بهجز چین و هند، در این ماه با رشد ۹.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیون تن خواهد رسید.
دادههای کپلر نیز نشان میدهد واردات زغالسنگ ویتنام برای تولید برق در ماه آوریل به رکورد بیسابقه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است. همچنین پیشبینی میشود واردات زغالسنگ کرهجنوبی و ژاپن در ماه مه بهترتیب بیش از ۵۰ و ۲۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.
در همین حال، قیمت الانجی در بازار نقدی آسیا از زمان آغاز جنگ تاکنون ۶۲ درصد افزایش یافته است.
