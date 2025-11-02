به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد فرخی صبح یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از اجرای ۳۵ پروژه ابنیه فنی و پل در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در سطح راه‌های این استان در حال اجرا هستند.

وی همچنین از رفع چهار نقطه پرحادثه در سطح خراسان جنوبی طی سال جاری خبر داد و گفت: طی ۷ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۰ دستگاه آبنما تبدیل به پل شده و تعمیرات ۲۴ دستگاه پل انجام شده است.

فرخی اظهار داشت: رفع نقطه پر تصادف تقاطع بجد و اصلاح و ایمن سازی رمپ های ورودی و خروجی و دوربرگردان‌های مجتمع خاطره از جمله مهم‌ترین پروژه‌های فعال این حوزه است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: احداث و مرمت پل‌ها، احداث و مرمت دیوارهای هدایت آب، مقاوم سازی فونداسیون پل‌ها و تعمیر و مرمت پایه‌های پل‌ها و مرمت و تعویض دال پل‌ها از مهم‌ترین اقدامات اداره کل است.

وی احداث و مرمت قرنیز و حفاظ پل‌ها، تنظیم بستر رودخانه و ورودی و خروجی پل‌ها و تنقیه و لایروبی پل‌ها را از دیگر اقدامات سال جاری دانست و افزود: بازدیدها و بازرسی‌های فنی مستمر از وضعیت پل‌ها و ابنیه فنی، واقع در جاده‌های اصلی و فرعی برای حصول اطمینان از ایمنی سازه‌ای آنها و بررسی پل‌ها برای عبور سیلاب و جلوگیری از بحران‌های احتمالی، از جمله مسائل مهمی است که به‌صورت مستمر انجام می‌شود.