خوش فطرت: ۵۸ کیلومتر از راه های روستایی ارومیه آسفالت شد

حبیب خوش‌فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات اجرای آسفالت راه‌های روستایی با مبلغ قرارداد ۷۶۷.۶ میلیارد ریال و در قالب چند پروژه در مناطق مختلف شهرستان به اجرا درآمده است.

وی افزود: از جمله پروژه‌های انجام‌شده می‌توان به آسفالت محور نورالدین – کوره – مژیک به طول ۵.۳ کیلومتر، محور حصار آغبلاغ به طول ۶.۴ کیلومتر، محور کانی‌میران به طول ۶.۷ کیلومتر، محور سین‌آباد – جلغران به طول ۶.۵ کیلومتر و محور نرلر به طول ۴.۵ کیلومتر اشاره کرد.

خوش‌فطرت با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی گفت: از مجموع ۵۸۹ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار در شهرستان ارومیه، تاکنون ۴۵۷ روستا از راه آسفالته برخوردارند و بدین ترتیب درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در ارومیه به ۸۸.۵۷ درصد رسیده است.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت‌گرفته، شهرستان ارومیه از نظر برخورداری از راه‌های روستایی آسفالته بالای ۲۰ خانوار، رتبه پنجم را در میان شهرستان‌های استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است.