به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد فرج الدلیمی عضو ائتلاف السیاده عراق تاکید کرد که امارات و برخی دیگر از کشورها متعهد شده‌اند هزینه‌های برگزاری نشست‌های حمایت از ایجاد اقلیم الانبار را با هماهنگی نهادهای صهیونیست که در اربیل مقر دارند تأمین کنند.

وی اضافه کرد: امارات به شخصیت‌های عراقی معارض خبر داده که این هزینه‌ها را تأمین کرده و مبالغ مالی سنگینی را به کسانی که با هماهنگی مسئولان اقلیم کردستان عراق این پروژه را پیش ببرند اختصاص می‌دهد.

الدلیمی بیان کرد: آمریکا و نهادهای صهیونیست نیز از این پروژه حمایت می‌کنند. امارات همچنین مذاکرات سری با شخصیت‌های سیاسی و عشایری انجام داده که بر اساس آنها تحرکات این افراد برای ایجاد اقلیم الانبار و برگزاری نشست‌ها در اقلیم کردستان عراق، اردن و ترکیه افزایش پیدا می‌کند. طی دوره گذشته چنین نشست‌هایی در مناطق مذکور برگزار شده است.