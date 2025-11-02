حوادث مرتبط با باران در هند ۹ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، به گفته مقامات، توفان مونتا بارندگی بی‌سابقه‌ای را به همراه داشت و در نتیجه باعث سیل و آبگرفتگی شد. بادهای توفانی این ایالت‌ها را درنوردید و به محصولات کشاورزی، خطوط انتقال برق و تیرهای برق آسیب رساند و درختان را ریشه کن کرد. قطعی برق در بسیاری از مناطق آسیب‌دیده ثبت شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از چهار میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و هزاران نفر از مناطق سیل‌زده در این دو ایالت تخلیه شده‌اند. بیش از ۲۰۰۰ مرکز امدادی برای افراد آسیب‌دیده ایجاد شده است.