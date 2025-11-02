  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

حوادث مرتبط با باران در هند ۹ کشته برجای گذاشت

حوادث مرتبط با باران در هند ۹ کشته برجای گذاشت

مقامات هند روز یکشنبه اعلام کردند که توفان مونتا حداقل ۹ نفر را کشته و باعث خسارات و ویرانی‌های زیادی در ایالت‌های جنوبی هند، تلانگانا و آندرا پرادش، شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، به گفته مقامات، توفان مونتا بارندگی بی‌سابقه‌ای را به همراه داشت و در نتیجه باعث سیل و آبگرفتگی شد. بادهای توفانی این ایالت‌ها را درنوردید و به محصولات کشاورزی، خطوط انتقال برق و تیرهای برق آسیب رساند و درختان را ریشه کن کرد. قطعی برق در بسیاری از مناطق آسیب‌دیده ثبت شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از چهار میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و هزاران نفر از مناطق سیل‌زده در این دو ایالت تخلیه شده‌اند. بیش از ۲۰۰۰ مرکز امدادی برای افراد آسیب‌دیده ایجاد شده است.

کد مطلب 6642308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها