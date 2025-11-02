یوسفی: شهرداری کومله نیازمند بازگشت به نظم مالی و اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم یوسفی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه شهردار کومله با اشاره به چالشهای اخیر شورا و مدیریت شهری گفت: طی سالهای گذشته به دلایل مختلف، نظم مالی و اداری شهرداری از وضعیت مطلوب فاصله گرفته و لازم است با برنامهریزی دقیق، این وضعیت سامان یابد.
وی با بیان اینکه شهرداری کومله باید تمرکز خود را بر انضباط مالی بگذارد، اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ لازم است هزینههای جاری کنترل و منابع درآمدی پایدار تعریف شود تا شهرداری بتواند پروژههای عمرانی خود را به سرانجام برساند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان افزود: براساس اطلاعات آماری، تعداد نیروهای شهرداری نسبت به جمعیت شهر بالاست و این موضوع موجب افزایش هزینههای جاری شده است. ازاینرو هیچگونه جذب نیروی جدید بدون مجوز استخدامی پذیرفته نخواهد شد.
تأکید بر اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از جذب نیروی غیرضروری
یوسفی با اشاره به پایین بودن نرخ تحقق بودجه سال گذشته کومله گفت: زمانی که تنها ۸۰ درصد از بودجه محقق میشود، نشاندهنده ضعف در درآمدزایی و بیانضباطی مالی است. باید تلاش شود در سال آینده، سهم هزینههای عمرانی افزایش یابد و از منابع ملی و استانی بهصورت هدفمند استفاده شود.
وی ادامه داد: برای سال آینده هیچ شهرداری بدون تعریف پروژه مشخص، اعتباری دریافت نخواهد کرد. پروژههای درآمدزا در اولویت تخصیص اعتبار قرار میگیرند و شهرداریها باید طرحهای اقتصادی با توجیه سرمایهگذاری ارائه دهند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و فناوریهای نو
مدیرکل امور شهری گیلان با بیان اینکه شهرهای کوهپایهای ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذار دارند، گفت: شهرداریها باید بستههای سرمایهگذاری قابلاتکا تدوین کنند تا از طریق بانک شهر و سایر منابع، تسهیلات کمبهره دریافت کنند. پروژههایی همچون گردشگری شهری و خدمات پایدار، میتواند درآمد پایدار برای شهر ایجاد کند.
یوسفی بر ضرورت هوشمندسازی خدمات شهری تأکید کرد و گفت: الکترونیکی شدن فرایندهایی مانند صدور پروانه ساخت، پرداخت عوارض و خدمات شهری از طریق اپلیکیشنها، گام مهمی در شفافیت و رضایتمندی شهروندان است و استانداری گیلان در این مسیر از شهرداریها حمایت میکند.
همراهی استانداری با شهرداریها برای توسعه پایدار
وی با قدردانی از تلاشهای شورای شهر و فرمانداری تالش گفت: هدف ما کمک به شهرداریها برای رسیدن به وضعیت پایدار مالی و خدماتی است. در این مسیر، استانداری گیلان آماده همکاری، مشاوره و حمایت از پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری است.
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت انضباط مالی و اداری، تقویت مشارکت مردمی و تعریف پروژههای درآمدزا، مسیر نجات شهرداریها از مشکلات ساختاری است و امیدواریم شهرداری کومله نیز با همت مجموعه مدیریتی خود در این مسیر گامهای مؤثری بردارد.
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