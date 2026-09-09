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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

پروژه‌های درآمدزا جایگزین اتکای شهرداری به اعتبارات دولتی شود

پروژه‌های درآمدزا جایگزین اتکای شهرداری به اعتبارات دولتی شود

سپیدار- شهردار سپیدار گفت: برای رهایی شهرداری‌ها از وابستگی به اعتبارات دولتی، باید پروژه‌هایی تعریف شود که ضمن ایجاد اشتغال، درآمد پایدار برای شهر ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام حسن قائد گیوی ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت خروجی‌محوری در جلسات مدیریت شهری، اظهار کرد: جلسات باید به سمت تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌هایی حرکت کند که نتیجه ملموس آن برای مردم و شهر قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به محدودیت‌های شهرهای کوچک در جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، افزود: شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر معمولاً ظرفیت کافی برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی بزرگ را ندارند و در این شرایط، حمایت استانداری و دستگاه‌های ملی برای تعریف و اجرای پروژه‌های بزرگ ضروری است.

شهردار سپیدار سه پروژه «دامشهری»، «نهالستان» و «کوهستان» را از اولویت‌های مهم این شهر عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها می‌توانند به عنوان پروژه‌های درآمدزا مورد توجه قرار گیرند و زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری را فراهم کنند.

قائد گیوی با بیان اینکه جمعیت سپیدار در فصل تابستان به حدود ۱۵ هزار نفر می‌رسد، تصریح کرد: جمعیت شهر در فصل زمستان به حدود چهار تا پنج هزار نفر کاهش می‌یابد و همین موضوع برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی پایدار را برای مدیریت شهری دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: مدیریت شهری نباید همواره برای تأمین هزینه‌های خود چشم‌انتظار اعتبارات دولتی باشد، بلکه باید به سمت تعریف و اجرای پروژه‌هایی حرکت کند که خودشان درآمد ایجاد کنند.

شهردار سپیدار بیان کرد: برای رهایی از وابستگی و «التماس بودجه»، باید ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهر شناسایی و پروژه‌هایی متناسب با این ظرفیت‌ها تعریف شود تا علاوه بر تأمین منابع مالی شهرداری، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی شهر نیز فراهم شود.

قائد گیوی تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند همراهی مجموعه مدیریت استان و حمایت از طرح‌های اولویت‌دار شهرهای کوچک است تا این شهرها بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کنند.

کد مطلب 6942374

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