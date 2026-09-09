به گزارش خبرنگار مهر، غلام حسن قائد گیوی ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت خروجیمحوری در جلسات مدیریت شهری، اظهار کرد: جلسات باید به سمت تصمیمگیری و اجرای طرحهایی حرکت کند که نتیجه ملموس آن برای مردم و شهر قابل مشاهده باشد.
وی با اشاره به محدودیتهای شهرهای کوچک در جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، افزود: شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر معمولاً ظرفیت کافی برای جذب سرمایهگذاران خصوصی بزرگ را ندارند و در این شرایط، حمایت استانداری و دستگاههای ملی برای تعریف و اجرای پروژههای بزرگ ضروری است.
شهردار سپیدار سه پروژه «دامشهری»، «نهالستان» و «کوهستان» را از اولویتهای مهم این شهر عنوان کرد و گفت: این طرحها میتوانند به عنوان پروژههای درآمدزا مورد توجه قرار گیرند و زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری را فراهم کنند.
قائد گیوی با بیان اینکه جمعیت سپیدار در فصل تابستان به حدود ۱۵ هزار نفر میرسد، تصریح کرد: جمعیت شهر در فصل زمستان به حدود چهار تا پنج هزار نفر کاهش مییابد و همین موضوع برنامهریزی و تأمین منابع مالی پایدار را برای مدیریت شهری دشوار میکند.
وی ادامه داد: مدیریت شهری نباید همواره برای تأمین هزینههای خود چشمانتظار اعتبارات دولتی باشد، بلکه باید به سمت تعریف و اجرای پروژههایی حرکت کند که خودشان درآمد ایجاد کنند.
شهردار سپیدار بیان کرد: برای رهایی از وابستگی و «التماس بودجه»، باید ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری شهر شناسایی و پروژههایی متناسب با این ظرفیتها تعریف شود تا علاوه بر تأمین منابع مالی شهرداری، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی شهر نیز فراهم شود.
قائد گیوی تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند همراهی مجموعه مدیریت استان و حمایت از طرحهای اولویتدار شهرهای کوچک است تا این شهرها بتوانند از ظرفیتهای موجود برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کنند.
نظر شما