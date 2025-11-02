به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین غروب یکشنبه در انجام مأموریت پلیسی با بیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی فولاد محله متوجه فعالیت افراد مشکوک در منطقه شدند، ابراز داشت: این افراد تعدادی حفار برای یافتن گنج در منطقه بودند.

وی با بیان اینکه مقابله با سوداگران میراث فرهنگی از جمله مأموریت‌های نیروی انتظامی است، افزود: در این راستا برخورد با این حفاری‌های غیر مجاز در دستور کار واقع شد.

فرمانده انتظامی مهدی‌شهر با تاکید بر اینکه با تلاش بی وقفه مأموران این حفاران مورد شناسایی قرار گرفتند، ابراز داشت: طی عملیات ویژه سه حفار غیر مجاز دستگیر شدند.

شهاب الدین در ادامه تصریح کرد: از این متخلفان دو دستگاه گنج یاب دیجیتال حرفه‌ای و یک دستگاه گنج یاب دستی کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند، افزود: هیچکس حق تملک و سرقت آثار میراث فرهنگی را ندارد و در صورت مشاهده با آنها برخوردهای قانونی انجام می‌شود.