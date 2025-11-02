به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید سلامت نژاد ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری مجمع فعالان جمیعت استان خوزستان با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری دغدغه جوانی جمعیت را برای ما ایجاد کرد، گفت: همه مردم به خصوص مسئولان، از موضوع جوانی جمعیت غافل هستند که شیوه عملکرد آنها نشان میدهد این خطر را درک نکردهاند در حالی که این مسئله بر اقتصاد، نیروی کار، امنیتی، آموزشی و …اثر گذار است.
دبیر مجمع فعالان جمعیت استان خوزستان، ایران ۱۴۳۰ را ایرانی با جمعیت جوان کم رو به پیری برشمرد و افزود: بررسیها نشان داد مسئله جوانی جمعیت، آسیبهایی بر نظام خانواده دارد زیرا برخی تمایل به فرزندآوری ندارند و یا تک فرزندی را در نظر قرار دادهاند.
وی بیان کرد: تک فرزندی چالشهایی با خود به همراه دارد که از جمله آن میتوان به اختلالات شخصیتی اشاره کرد و فارغ از نگرش ملی، جوانی جمعیت یک مسأله اجتماعی است که اگر به آن پرداخته نشود با آسیبهای اجتماعی خطرناک مواجه خواهیم شد.
به گفته دبیر مجمع فعالان جمعیت استان خوزستان، حدود پنج میلیون خانواده تک فرزند وجود دارد که عدم توجه به موضوع چالش ایجاد میکند.
حجت الاسلام سلامت نژاد یکی از مهمترین معضلات تک فرزندی را سندرم آشیانه خالی اعلام کرد و گفت: هنگام خدمت سربازی، دانشگاه رفتن، ازدواج و … والدین دچار پیری زودرس میشوند.
وی تصریح کرد: دغدغهمندی ما در این حوزه باعث شد کنشگران این بخش را به عنوان اولین مسئله پیگیر باشیم لذا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برای ۳۰۰ نفر از کنشگران خوزستان ۶ دوره برگزار کردیم.
دبیر مجمع فعالان جمعیت استان خوزستان ادامه داد: همچنین در سال جاری حدود ۱۰۰ کنشگر در حوزه جوانی جمعیت تربیت کردهایم که در سراسر استان گفتمان، تدریس و روشنگری حوزه جوانی جمعیت را پیش میبرند.
حجت الاسلام سلامت نژاد راه اندازی شبکه فعالان جمعیت در ۱۸ شهر استان را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: افراد توانمند شناسایی شده و در شهرهای خود به عنوان سرشبکه گفتمان را به صورت گروهی، جمعی و حلقه میانی پیش میبرند.
وی افزود: کاروان «ناجی شو» تحت عنوان گفتمان و مبارزه با سقط جنین از جمله کارهای موفق در سال ۱۴۰۳ بوده که در شهرهای خوزستان انجام شد. اساتیدی از حوزه دانشگاه آسیبهای طبی، اجتماعی و معارف دینی در این زمینه را برای کنشگران فرهنگی و اجتماعی تشریح میکردند تا آنها در شبکههای خود به این موضوع بپردازند.
دبیر مجمع فعالان جمعیت استان خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگسازی بیان کرد: در چهار سال گذشته برای اولین بار در کشور، سه بار جشن خانوادههای باشکوه را برگزار کردیم تا نشاط اجتماعی ایجاد شود و این کار با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شد.
عضو قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲۰ خانوار و در سال جاری ۱۴۰ خانوار این برنامه حضور داشتهاند که تقدیر از آنها با کمکهای مردمی و حمایت دستگاهها از جمله ورزش و جوانان خوزستان صورت گرفت.
وی، برگزاری همایش مجردها را از دیگر اقدامات استان برای اولین بار در سطح کشور اعلام و عنوان کرد: سال گذشته سه همایش به صورت سلسله موضوعی برگزار شد که استقبال جوانها از سبکها و سلیقههای مختلف قرار گرفت به گونهای که بیش از ۸۰۰ جوان در این برنامه شرکت داشته و ارتباط با آنها تاکنون و از طریق پیام رسانهای داخلی برقرار است.
عضو قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: پس از چهار سال فعالیت و ۵۰ سفر استانی، به طرح جامع علمی و کاربردی «مادران محله محور» رسیدی مبنی بر اینکه چرا یک خانواده تک فرزند است و در خصوص تمایل به فرزندآوری دوم، رونق واسطهگری ازدواج و جلوگیری از سقط جنین اقداماتی صورت گیرد لذا در این طرح کنشگران در محلات شهر خود جلساتی مادرانه تشکیل میدهند که بیش از ۲۰ کارشناس ماما به صورت افتخاری در این حوزه همکاری دارد.
حجت الاسلام سلامت نژاد اظهار کرد: تک فرزندی، سقط جنین و ارزش مقام مادر موضوعاتی هستند که در جلسات مادران محل محور مورد بررسی قرار میگیرند و این یک طرح عملیاتی نتیجه بخش است که به جد پیگیر آن هستیم.
وی گفت: شهریور ماه سال جاری برای ۲۵۰ زوج جوان جشن کم سابقه برگزار شد که به قید قرعه و با حمایت اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، ۲۰ زوج پایان آبان ماه برای ماه عسل به سفر مشهد عازم میشوند.
عضو قرارگاه جوانی جمعیت استانداری خوزستان با بیان اینکه در خصوص قانون جوانی جمعیت مطالبهگری انجام میدهیم ادامه داد: مسکن، وامهای فرزندآوری و وامهای ازدواج از جمله موضوعاتی هستند که به آنها پرداخته میشود.
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