صدور ۵۹۰۰ سند مالکیت توسط بنیاد مسکن اردستان

محمد علی نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن اردستان با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک اردستان و زواره، موفق به صدور ۳۱۵۵ جلد سند مالکیت شهری و ۲۷۴۷ جلد سند مالکیت روستایی شده است.

وی افزود: این اقدام نقش مهمی در تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی ملکی و ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای شهروندان و روستاییان داشته است.

مدیر بنیاد مسکن اردستان با اشاره به ضرورت تبدیل اسناد قدیمی به اسناد تک‌برگ، خاطرنشان کرد: از همه روستاییان و مالکان تقاضا داریم نسبت به تعویض اسناد دفترچه‌ای و دریافت سند تک‌برگ اقدام کنند. اسناد تک‌برگ علاوه بر استحکام حقوقی بالاتر، در انجام معاملات، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و جلوگیری از اختلافات ملکی، مزایای قابل توجهی دارند.

نریمانی تصریح کرد: این دستاورد، نتیجه همکاری نزدیک بنیاد مسکن با ادارات ثبت اسناد و املاک اردستان و زواره است و امید می‌رود با تداوم این روند، شاهد پوشش کامل صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی در سطح شهرستان باشیم.