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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

پرآور: دزفول در مسیر تحقق شهر هوشمند قرار دارد

پرآور: دزفول در مسیر تحقق شهر هوشمند قرار دارد

دزفول ـ رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با تأکید بر لزوم توسعه خدمات هوشمند در مجموعه شهرداری، خواستار حرکت همه سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به سمت تحقق شهر هوشمند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر امروز یکشنبه در سیصد و چهل و سومین نشست رسمی شورای ششم، با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در مدیریت شهری گفت: دزفول باید به سمت تحقق شهر هوشمند حرکت کند و این مسیر نیازمند توسعه خدمات غیرحضوری، ارتقای زیرساخت‌های فناوری و تسهیل امور شهروندان است.

وی با اشاره به رونمایی سامانه هوشمندسازی خدمات غیرحضوری سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری دزفول اظهار کرد: این سامانه می‌تواند بسیاری از مشکلات رانندگان، مسافران و مجموعه حمل‌ونقل شهری را مرتفع کند. از رئیس این سازمان بابت اجرای موفق طرح قدردانی می‌کنم و خواستار تسریع در اطلاع‌رسانی عمومی و رفع نواقص احتمالی آن هستم.

پرآور تأکید کرد: سایر سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری نیز باید در مسیر هوشمندسازی خدمات گام بردارند تا دزفول به شهری کارآمد، پاسخگو و فناورانه تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی، گفت: سیزدهم آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۲، شهادت دانش‌آموزان در تظاهرات سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این وقایع باید برای نسل‌های جدید تبیین و بازگو شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه بیان کرد:

آئین‌های فاطمیه همواره با شکوه خاصی در دزفول برگزار شده‌اند. هیئت‌های مذهبی در ترویج سیره حضرت زهرا (س) نقش مهمی دارند و باید از این ایام برای تبیین الگوهای زندگی فاطمی بهره‌مند شویم.

کد مطلب 6642832

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