پرآور: دزفول در مسیر تحقق شهر هوشمند قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر امروز یکشنبه در سیصد و چهل و سومین نشست رسمی شورای ششم، با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در مدیریت شهری گفت: دزفول باید به سمت تحقق شهر هوشمند حرکت کند و این مسیر نیازمند توسعه خدمات غیرحضوری، ارتقای زیرساخت‌های فناوری و تسهیل امور شهروندان است.

وی با اشاره به رونمایی سامانه هوشمندسازی خدمات غیرحضوری سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری دزفول اظهار کرد: این سامانه می‌تواند بسیاری از مشکلات رانندگان، مسافران و مجموعه حمل‌ونقل شهری را مرتفع کند. از رئیس این سازمان بابت اجرای موفق طرح قدردانی می‌کنم و خواستار تسریع در اطلاع‌رسانی عمومی و رفع نواقص احتمالی آن هستم.

پرآور تأکید کرد: سایر سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری نیز باید در مسیر هوشمندسازی خدمات گام بردارند تا دزفول به شهری کارآمد، پاسخگو و فناورانه تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی، گفت: سیزدهم آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۲، شهادت دانش‌آموزان در تظاهرات سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این وقایع باید برای نسل‌های جدید تبیین و بازگو شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه بیان کرد:

آئین‌های فاطمیه همواره با شکوه خاصی در دزفول برگزار شده‌اند. هیئت‌های مذهبی در ترویج سیره حضرت زهرا (س) نقش مهمی دارند و باید از این ایام برای تبیین الگوهای زندگی فاطمی بهره‌مند شویم.