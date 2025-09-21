دزفول باید محور «گردشگری مقاومت» باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر امروز یکشنبه در سیصد و سی و پنجمین نشست رسمی شورای ششم اظهار کرد: دزفول پایتخت مقاومت ایران اسلامی است و باید در موضوع گردشگری مقاومت نقش محوری ایفا کند؛ این مأموریت تنها یک شعار نیست، بلکه فرصتی برای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی دزفول به جهانیان است.

وی در ادامه از برگزاری نشستی در کرمان با حضور شهردار و جمعی از اعضای شورا برای بررسی راهکارهای توسعه گردشگری مقاومت خبر داد.

پرآور همچنین با انتقاد از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات دیجیتال گفت: انتظار می‌رود شهرداری هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های دولت الکترونیک را فراهم کند. خرید و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای روز باید در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان بتوانند خدمات را در بستر الکترونیکی دریافت کنند؛ تأخیر در این حوزه دیگر پذیرفتنی نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، از کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شهرداری برای آماده‌سازی مدارس قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود سالی پرنشاط برای دانش‌آموزان رقم بخورد.

وی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری نقش رزمندگان و شهدا، این مناسبت را به ملت ایران تبریک گفت.

پرآور در پایان به موفقیت‌های اخیر تیم ملی کشتی آزاد اشاره کرد و افزود: هفت نفر از ۱۰ کشتی‌گیر تیم ملی کشتی فرنگی از خوزستان هستند و سعید اسماعیلی، کشتی‌گیر دزفولی نیز امروز در فینال حضور خواهد داشت. این مسابقه به صورت زنده در باغ گاز دزفول پخش می‌شود و از مردم دعوت می‌کنم برای حمایت از این قهرمان ملی در این برنامه حضور یابند.