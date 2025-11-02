حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد. درباره میزان تلفات و خسارت‌های احتمالی این حمله تاکنون خبری اعلام نشده است.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که نیروی هوایی این رژیم به اهدافی در منطقه نبطیه لبنان حمله کرده است.

منابع لبنانی نیز اعلام کردند که یک هواپیمای ارتش اشغالگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده است.

خبرنگار شبکه خیری المیادین نیز گزارش داد که رژیم صهیونیستی جاده النمیریه به زفتا در لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داده است.