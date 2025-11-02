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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد. درباره میزان تلفات و خسارت‌های احتمالی این حمله تاکنون خبری اعلام نشده است.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که نیروی هوایی این رژیم به اهدافی در منطقه نبطیه لبنان حمله کرده است.

منابع لبنانی نیز اعلام کردند که یک هواپیمای ارتش اشغالگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده است.

خبرنگار شبکه خیری المیادین نیز گزارش داد که رژیم صهیونیستی جاده النمیریه به زفتا در لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

کد مطلب 6642889

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
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      حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و خیانت دولت لبنان و هم ارتش لبنان بوده است
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
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      حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان مصداق بارز اجرای قانون جنگل بود.
    • IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
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      اسرائیل جنایتکار از سال 2011 تاکنون همچنان به تجاوزاتش در لبنان ادامه می‌دهد
    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
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      ارتش رژیم صهیونیستی، عصر امروز هم نقض آتش بس کرده و حومه جنوبی شهرک عیترون واقع در جنوب لبنان را هدف حمله خمپاره‌ای قرار داده بود. رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه هم یک خودروی در حال حرکت را در منطقه کفررمان نبطیه در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داده بود. این در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی طبق توافق آتش بس در لبنان، باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.
    • IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
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      ارتش اسرائیل به تجاوزات خود و اشغال مناطقی از اراضی لبنان ادامه می‌دهد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات و اشغال مناطقی از اراضی لبنانی ادامه می‌دهد.

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