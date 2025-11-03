نماینده لبنان: مقاومت با وجود موج حملات همه جانبه پا برجا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حسن فضل الله نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: مقاومت با وجود حملات نظامی، امنیتی و هجمه‌های سیاسی و مالی و رسانه‌ای به سرکردگی رژیم صهیونیستی همچنان پابرجا است.

وی افزود: در این مرحله باید یک موضع ملی متحد برای حمایت از حاکمیت و امنیت کشور و ممانعت از تداوم تجاوزات با استفاده از روش‌های موجود اتخاذ شود.

فضل الله تصریح کرد: هر موضع مثبتی که از سوی مسئولان یا نهادهای دولتی اتخاذ شود مورد استقبال قرار می‌گیرد. دولت امروزه باید مسئولیت مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی را به دوش بگیرد. پرونده بازسازی مناطق جنگ زده نیز به عهده دولت است و دولت می‌تواند با وجود مانع تراشی‌های خارجی در این مسیر گام بردارد.