به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمد خانی، سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری اظهار کرد: چراغ‌های هوشمند در تهران فعال شده و باید توسعه بیشتری یابد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به هوشمند سازی چراغ‌های مسیر اتوبوس‌های تندرو گفت: یک تفاوت نظر در خصوص مدیریت خطوط تندروی اتوبوسرانی است که اختلاف نظرها بین شهرداری و پلیس راهور است و باید تعیین تکلیف شود. باید بهره‌بردار از این خطوط مسئولیت آن را بپذیرد و طبیعتاً این حجم از تردد موتور سیکلت در این خطوط قابل قبول نیست. این مشکل باز هم به موضوع مدیریت یکپارچه و واحد شهری بر می‌گردد

وی در مورد تمهیدات مدیریت شهری برای مدیریت ناترازی برق بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اظهار کرد: نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ بر عهده مهندس ناظر است و اگر شهرداری مجوزهای صادر شده توسط مهندسان ناظر را تأیید نکند، پروانه صادر نخواهد کرد.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: به نظر می‌رسد برای انجام کار جدی و دقیق در این زمینه نیاز به یک سامانه وجود دارد. اقدامی در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در حال انجام است که روند به صورت سامانه‌ای کنترل شود.

صحبت‌های استاندار درباره حریم مایه تأسف و تعجب است

وی با اشاره به صحبت‌های استاندار پایتخت درباره حریم تهران گفت: صحبت‌های اخیر ایشان مایه تأسف و تعجب در عدم تسلط است و بسیاری از نکاتی که گفتند ناشی از عدم آگاهی بود و به لحاظ حقوقی مشکل دارد.

محمدخانی گفت: شهرداری تهران اقدامات ویژه و نظارت هوشمند در مورد حریم داشت، متوجه تخلفاتی شدیم و مدیران ورود یافتند و شهرداری حتماً اقدامات را انجام می‌دهد.

سو استفاده مافیای ساخت و ساز از صحبت‌های استاندار

محمدخانی گفت: قانون صراحتاً و بسیار روشن به مدیریت و نظارت بر حریم پرداخته و آن را بر عهده شهرداری گذاشته است. ایجاد ساختار جدید برخلاف سیاست‌های کلان دولت است. اگر بخواهیم ساده به این موضوع بپردازیم، شهرداری تهران با تجربه خود در موضوع حریم، اقدامات ویژه ای را مبنی بر نظارت هوشمند آغاز کرد و متناسب با آن با حجم بالایی از تخلفات در حریم مواجه شد. بلافاصله وقتی شهرداران مناطق و نواحی دارای حریم برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز که بخشی از آنها مربوط به مجموعه‌های اقتصادی و دارای نفوذ در برخی نهادها، ورود کردند، استانداری وارد موضوع شد و تلاش کردند که حریم تهران را کاهش دهند و آن را بی اثر کنند.

سخنگوی شهرداری تهران بیان داشت: بی اطلاعی و نگاه غلط استاندار به موضوع زمینه ساز سو استفاده جریان‌های بیرون از استانداری و مافیای ساخت و ساز شده است.

پرونده تراموا بسته نشد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا پرونده تراموا به صورت کامل بسته شده است، گفت: این موضوع تکلیف است و پرونده آن بسته نشده و اینکه در کدام خطوط به بهره برداری برسد بررسی در حال انجام است.

اقدامات تحولی در حوزه جمع آوری پسماند در تهران

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در مسأله پسماند موضوع تحولی در حال انجام است، گفت: در ماه‌های آتی به ثمر نشستن این اقدامات تحولی را شاهد خواهیم بود. امروز جلسه‌ای مهم در این زمینه خواهیم داشت.

لغو کنسرت‌ها در برج میلاد صحت ندارد

وی درباره ماجرای لغو کنسرت‌های در برج میلاد بیان داشت: من هم در برخی رسانه‌ها دیدم منشأ این خبر را نمی‌دانم تلاش برای دوگانگی و دو قطبی سازی فرهنگی و هنری است. از اساس این موضوع غلط است. اجرای کنسرت‌ها ادامه خواهد داشت و ماجرا یک شایعه بی مزه است.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: در سال اولی که ما آمدیم فردی از دولتمردان دولت آقای روحانی ادعا کرده بودند که شهرداری تهران دستور داده که کوه‌ها هم تعطیل شود و ما به این خبرهای دروغ و عجیب عادت داریم. برج میلاد برنامه ریزی ها را برای یک سری رویدادها انجام می‌دهد اما ممکن است تهیه کننده ای از این تقویم‌ها وبرنامه ریزی ها ناراضی باشد و به فرض خود از بازار رسانه برای این نارضایتی استفاده کنند. اما شهرداری تلاش می‌کند همه رویدادها و برنامه‌هایی که مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و برنامه‌های فاخر را در اولویت قرار دهد.

سخنگوی شهرداری تهران در مورد اظهارات یکی از اعضای شورای شهر پنجم در رابطه با عملکرد دوره ششم مدیریت شهری، اظهار کرد: به نظر می‌رسد مهلت وزارت کشور برای استعفاهای متناسب با انتخابات، همچون سوت آغاز رقابت‌های انتخاباتی است. از دوستان می‌خواهیم اجازه دهند مسیر خدمات رسانی شهرداری به مردم ادامه پیدا کند. تأکید شهردار تهران نیز بر همین موضوع است.

وی افزود: در دوره جدید مدیریت شهری، شهردار تهران تأکید کرد که در مورد دوره قبلی مدیریت شهری سخنی مطرح نشود. به ندرت دیدیم که موضوعی از سوی مدیران شهری در مورد دوره قبل مطرح شده باشد. شاید تنها موضوع مطرح شده عدم ثبات مالی بود که با توجه به شرایط فاجعه بار نیاز به مطرح کردن تحول انجام شده، وجود داشت.

محمدخانی گفت: از دوره قبل می‌توان به عنوان دوره تعطیلات یاد کرد؛ به گونه‌ای که هیچ چیزی وجود نداشت. یکی از مصادیق آن نصف شدن تعداد اتوبوس‌های تحویلی به دوره پنجم است. در ابتدای دوره ششم هزار و ۸۰۰ اتوبوس تحویل ما داده شد که امروز به بیش از چهار هزار دستگاه رسیده است.